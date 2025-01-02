İnsanlık ayakta, Gazze için kıyamda

1 Ocak günü, sabah saat 08.30’da Galata Köprüsü’nde devasa bir yürüyüş için toplandı Müslümanlar.

Filistin halkı yalnız değildir demek için sabahın ayazında,

İçimizi ısıtan dualarımızla… bir güneş doğuyor Filistin’de demek için oradaydık…

Gazze’de donarak ölen bebekler için,

İsrail soykırımı kanıksanmasın diye,

Filistin halkı kendini yalnız hissetmesin diye,

Ayasofya ve Emevi camiinden sonra Mescid-i Aksa'ya özgürlük diye oradaydık. Türkiye ve Türk halkı hep mazlumun yanında demek için oradaydık. Necmettin Bilal Erdoğan ‘Gazze'nin yalnız olmadığını, Filistin ve Filistin halkının kimsesiz olmadığını, Suriye tek başına değil, biz varız, İstanbul var, Türkiye var hep yanlarında olduk, inşallah hep yanlarında olacağız' dedi.

7 Ekim’de başlayan Gazze soykırımı 453 gündür devam ediyor.

İsrail, Gazze'de bebekleri, çocukları, kadınları, yaşlıları, doktorları, gazetecileri, yardım gönüllülerini ve daha birçok kişiyi katletti, Okulları, camileri, kiliseleri hedef aldı, yaktı, yıktı ve bombaladı, 50 binden fazla kişinin ölümüne sebep oldu, Ona rağmen ölüm tüccarı Netanyahu ve sermayedarları için

Nerede insan hakları? Nerede çocuk hakları? Nerede kadın hakları? Nerede basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü? İnsanlığın değerleri Gazze'de öldü, öldürüldü. Kendilerinden olmayanlara yaşam hakkı bile tanımadıklarını pek çok kez gösterdiler. O nedenle 2025’in ilk sabahında insanlık mazlum Filistin halkı için hak, adalet ve barış olsun… Zulüm, ayrımcılık, soykırım olmasın diye insanlık kıyama kalktı.

Öcalan Üzerinden Rantçılık Yapılır mı?

Öcalan’ın çağrısının yerine getirilmesi için Kandil’in PKK’yı lağvetmesi gerekiyor.

Kandil, 2014 sürecinde olduğu gibi Öcalan’ın çağrısını reddettiği senaryoda başka bir şey konuşulmaya başlanacak.

Meclis’te bütçe görüşmeleri yapılırken DEM Partililerin sataşması üzerine Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, “Size şunu tavsiye ederim, 2025’e giriyoruz, biraz rasyonelliğe, biraz sınıf atlamaya ve biraz update ihtiyacımız var, siyasi çizginize daha iyi hizmet etmek için kendinizi update edin” demişti.

Süreci doğru okuyamamak, Amerika’nın tetikçisi olmak,

İmralı’daki fiziksel şartların yetersizliği, tecrit ve işkence koşullarının sürdüğüne inanmak,

Öcalan’a sağlık, güvenlik ve yaşam koşullarının sağlanmadığı iddiasında bulunmak,

Öcalan’ın durumundan fayda çıkarmak, rant elde etmekten başka bir şey değildir.

Öcalan’a yapılan ziyarette, sağlık durumu ya da fiziksel koşulları ile ilgili bir ifade, yakınma olmazken hatta katkı yapmaya ehil ve kararlı olduğunu söylerken,

Öcalan, ilk olarak silahlı güçlerin Türkiye dışına çekilmesi ve silah bırakılması çağrısını yaparken,

Kandil, Öcalan’ın verdiği kararları yok saymaktadır.

Suriye’de oluşan yeni yapı ve sunacağı fırsatlar karşısında Kandil şehvetine yenik düşmüştür. Öcalan’ı değil, silahı tercih etmiştir.

“İmralı’nın iradesi irademizdir” sözü yere düşmüştür.

Kaldı ki sizle müzakere yapılmayacak. Bu süreç al-ver süreci değildir. Sadece al süreci yaşanacak bunun karşılığında size bir şey verilmeyecektir.

Ortada tek amaç var o da PKK’nın silah bırakmasıdır. Bunun dışında bir amaç söz konusu olamaz.

Öcalan, Türkiye’ye değil kurucusu olduğu PKK’ya çağrı yapmaktadır. Öcalan kendi iç bünyesinde, örgüt üyelerine bu çağrının sebep ve sonucunu anlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti askeri ve silahlı gücüyle anlatmak zorunda kalmasın diye.

PKK ve üyeleri, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısını ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın iradesini görmezden gelirse kuşkusuz çok ağır bedeller ödemek durumunda kalacaktır.