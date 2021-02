İnsanlığı bekleyen üç derin plan (İlluminati Kartları)

İlluminati ismi size tanıdık gelebilir, ama yazıya giriş yapmadan uyarmam gereken bir nokta var. İlluminati terimi, Yüz Elli yıldır Dünya düzeni üzerinde hakim olanların kendilerine verdikleri basit bir reklamsal kelimedir. Köken olarak “Aydınlanmışlar” anlamına gelen bu kelime üzerinde fazla kafa yormanıza gerek yok. Sadece basit bir nitelendirmeden ibaret. Ben onlara Derin güçler diyorum, siz ister İlluminati diyebilir isterse de farklı bir terim kullanabilirsiniz.

Yıl 1995. Dünya sistemini elinde bulunduran derin devletler, sıradan bir oyun şirketi vasıtasıyla “İlluminati Card Game” adında bir oyun çıkardı. Kimse o zamanlar oyunun içinde derin devletin gelecek de yapmayı amaçladığı planların olduğunu bilmiyordu. Oyunda yaklaşık 200 adet kart bulunmakla beraber kartların her biri derin güçlerin planlarını gösteriyordu. Lakin bu planlar 11 Eylül 2001’de yaşanan olaylardan sonra belirgin olmaya başlamıştı. Her kartın üzerinde, “New World Order” yani, “Yeni Dünya Düzeni” cümlesi yerleştirilmiş, ayrı ayrı görevlerin verildiği bir senaryo oyunuydu.

Dünya Ticaret Merkezine olan saldırı, 1995’de piyasaya sürülen İlluminati oyun kartları içerisinde de yer alıyordu. 11 Eylül ile birlikte Amerika Orta Doğu’daki etkinliğini artırmıştı çünkü bu olayların terör kaynaklı olduğunu dünyaya anlatmıştı. Her ne kadar bu olayın Amerika tezgahından çıktığı geç fark edilse de, Amerika o yıllar bunu çok güzel kullanarak bazı emellerini yerine getirmişti.

Oyun kartları içerisinde şu ana dek yaşanan bir çok büyük olaylar işlenmişti. 2011’de Japonya’yı sarsan 9.1lik depremi, Tokyo Woko Saat Kulesinin yıkılmış ve insanların kaçış halinde olduğu bir resimle önceden sunulmuştu. Saatin akrebi 11’i, yelkovanı ise 3’ü gösteriyordu. Bu deprem ise 2011’in 3. Ayının 11. Gününde meydana gelmişti. Bu deprem, dünyanın en güçlü süper silahı olan, HAARP silahına sahip olan Amerika’nın yapamayacağı bir şey değildi.

Diğer kartlarda, Orta Doğu isyanları, Ekonomik Krizler, Saddam Hüseyin olayları, Afrika kıtasında yaşanan kıtlıklar, petrol sızıntıları, feminist hareketi, bilgisayar oyunlarıyla hipnotize edilmiş beyinler, hatta Amerika’nın ilerleyen tarihlerde seçilecek siyahi başkanı bile teker teker anlatılmıştı. Henüz Barrack Obama’nın 34 yaşında, Chicago Üniversitesinde hukuk dersleri verdiği zamanda oyun kartları kendisine benzeyen birisinin gelecekte Amerika’nın başına geçeceğini bildirmişti. Merak edenler varsa kartları detaylı inceleyebilirler.

Gerçekleşmiş olan planlar, gerçekleşmeden önce sadece bir plandı. Daha sonra gerçekleşti. Gelim birlikte gerçekleşmesi muhtemel planlara göz atalım.

Bir çok kart var lakin benim dikkatimi çeken, üç kartı sizlerle paylaşmak istiyorum.

İlki Empire State binasının çöküşü. Gerçekten bu çok ilginç bir kart. Kartta Empire State binasının uzaylı istilasına benzer şekilde çöküşü resmedilmiş. Kim bilir, Yeni Dünya Düzeni merakıyla yatıp kalkan derin güçler, sahte bir uzaylı saldırısıyla dünyayı tekleştirme fikrini daha sağlam bir şekilde aşılayabiliriler.

Diğer bir kartta ise, Enerji krizi başlığını altında arabaların arka arkaya durduğu, ve benzin ibresinin sıfıra düştüğü can alıcı bir tema işlenmiş. Sağ şeritte tüm arabalar dururken sol şeritte ilerleyen iki arabanın olması her şeyi anlatıyor aslında.

Tüm Dünya olarak yavaş yavaş Elektrikli Arabalara geçiyoruz. Benzin bitse ne olur demeyin. Tesla’nın başlattığı Elektrikli Araba furyası, elbette tüm dünyaya yayılacaktır. Lakin elektrikli arabaya binecekler elit kısıma dönüşüp, alt tabaka halkın, benzin alamayacak bir krize girmesi olası bir senaryo olabilir. Demedi demeyin.

Ve son olarak Üçüncü Dünya Savaşı..

Niyahet o malum son. Herkesin artık beklediği, olma olasılığının herkes tarafından bilindiği, atım bombaların havada uçuştuğu bir savaş. Resim öyle. Nasıl bir savaş olur orası tartışmaya açık. Kartların çok dahası var araştırıp sizlerde gelecek planlara dair tahminlerde bulunabilirsiniz. Artık herkesin kabul etmesi gerekir ki, bunlar muazzam işleyen bir sistem ile tüm dünyayı kontrol ediyorlar. Bilmeniz sizin yaranıza olacaktır.

Bu planlar olur veya olmaz bilemem. Ama en sonunda Allah nurunu tamamlayıp söz verdiği gibi İslam inancını her yere yayacaktır. Belki de 3. Dünya savaşı bir dönüm olur. Sonuçta sebepler dünyasında yaşıyoruz. “Müsebbibul Esbab” olan Allah, bu olayı hak nurunun kemaline sebep kılabilir. Öyle oturup beklemektense, bu güzel son için çalışıp en azından bu başarıda bir rol alalım. Sizce de hoş olmaz mı ?

Toplumsal yaşamı alt üst edecek, dini ortadan kaldıracak, “Yeni Dünya Düzeni” planıyla işleyen bu zinciri kıracak olanlar Müslümanlardır.

Ne de olsa Akl-ı Selim Müslümanlara, Rabbimiz Enfal 30’da şöyle müjdeler;

“Hatırlar mısın? İnkâr edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için planlar kuruyorlardı; onlar planlar kuruyorlardı Allah da bozuyordu. Plan bozma işini en iyi yapan Allah’tır.”

Selametle..