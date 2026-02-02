İnsanlarının birbirine en çok güvendiği ülkeler açıklandı! Bakın Türkiye'nin yüzde kaçı birbirine güveniyor
Toplum Çalışmaları Enstitüsü, Dünya Değerler Araştırması (WVS) verilerini baz alarak hazırladığı ''Dünyada Toplumsal Güven'' raporunu yayımladı. Ülkelerde bireylerin birbirine duyduğu güven düzeyinin ele alındığı çalışmada, Türkiye'nin yeni neresi oldu. Bakın Türkiye'de toplumsal güven hangi düzeyde...
Araştırma, toplumsal güvenin ülkelerin sosyal yapısında belirleyici bir rol oynadığını gösteriyor. Türkiye'nin listede bulunduğu sıra ise, güven algısının arka planına dair soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Peki bu tablo ne anlatıyor? Dünyada, halkının birbirine en çok güvendiği ülkeler hangileri? Türkiye bu listede kaçıncı sırada? İşte detaylar...
Araştırmaya göre toplumsal güven oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 73,9 ile Danimarka oldu. Onu yüzde 72,1 ile Norveç ve yüzde 68,4 ile Finlandiya izledi.
Listenin üst sıralarında ayrıca yüzde 63,5 ile Çin ve yüzde 62,8 ile İsveç yer aldı. Bu ülkelerde kurumsal yapının güçlü olması ve sosyal refah sistemlerinin yaygınlığı dikkat çeken ortak özellikler arasında gösterildi.
Türkiye’nin toplumsal güven oranı yüzde 14 olarak ölçüldü. Bu oranla Türkiye, araştırmaya dahil edilen ülkeler arasında 61’inci sırada konumlandı.