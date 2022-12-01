İnsanları zombiye mi çevirecek? Sibirya'da bulunan zombi virüs ürküttü pandoranın kutusu açıldı

Zombi virüsü nedir? Zombiye mi çeviriyor?

Zombi virüsü, buzda donmuş ve bu nedenle uykuda olan bir virüse verilen terimdir. Bu, korku filmlerindeki ve dizilerdeki gibi sizi zombiye çevirecek bir virüs olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte, benzetme ile uyumlu olarak, bu virüsler kurgusal zombi gibi 'ölmez' ve belirli koşullar altında canlı ve aktif olarak geri dönebilirler. İşte bu yönleri sebebiyle 'zombi' virüs deniyor.