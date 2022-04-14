İnsanlar neden ortalama 80 yıl yaşıyor? Gizemi çözülmüş olabilir
İNGİLTERE'de yapılan yeni bir araştırmada diğer memeliler çok daha kısa veya daha uzun yaşarken insanların neden 80 yaşlarında öldüklerinin gizemi sonunda çözülmüş olabilir. Yapılan çalışmada canlıların yaşam sürelerinin uğranan mutasyonlarla ters orantılı olduğu aktarılırken bir insanın DNA'sının yılda ortalama 47 mutasyona uğradığı belirtildi.
İNGİLTERE'de insanların ortalama 80 yıl yaşamalarının nedeni üzerine yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Cambridge'deki Wellcome Sanger Enstitüsünde yapılan yeni bir araştırmada genetik hasar hızının hayatta kalmanın anahtarı olabileceğini belirtildi.
Nature dergisinde yayımlanan çalışmada diğer memeliler çok daha kısa veya daha uzun yaşarken insanların neden ortalama 80 yaşında öldüklerinin gizemi üzerine çalışan bilim insanları DNA hatalarının hızının bir türün ömrünü belirlemede kritik olduğunu öne sürdü.
Hayvanlar alemindeki memelilerin yaşam süresinde sadece altı ay yaşayan Güney Asya farelerinden 200 yıl yaşayabilen balinalara kadar büyük farklılıklar olduğuna yoğunlaşan araştırmacılar uzun yaşayan hayvanların boyutlarına bakılmaksızın DNA mutasyon oranlarını başarılı bir şekilde yavaşlattığını vurguladı.
Uzmanlar daha küçük hayvanların enerjiyi daha hızlı yakması, daha hızlı bir hücre döngüsü gerektirmesi ve bunun da daha hızlı bir düşüşe neden olması nedeniyle, boyutun uzun ömürlülüğün anahtarı olduğunun altını çizdi.