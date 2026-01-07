BIST 12.029
DOLAR 43,03
EURO 50,32
ALTIN 6.153,01

İnsan ömrünün en uzun olduğu ülkeler belli oldu İşte Türkiye'nin sıralaması

|
İnsan ömrünün en uzun olduğu ülkeler belli oldu İşte Türkiye'nin sıralaması

Dünya genelinde yapılan son araştırmalar, insan ömrünün en uzun olduğu ülkeleri tek tek ortaya koydu. Sağlık sistemi, yaşam standartları ve beslenme alışkanlıkları listenin zirvesini belirledi. İşte ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu ülkeler…

İnsan ömrünün en uzun olduğu ülkeler belli oldu İşte Türkiye'nin sıralaması - Resim: 1

Yapılan son araştırmaya göre bazı ülkelerde insanlar 85 yaşın üzerine çıkarken, Türkiye'nin listedeki yeri de belli oldu. 

128
İnsan ömrünün en uzun olduğu ülkeler belli oldu İşte Türkiye'nin sıralaması - Resim: 2

İŞTE ÜLKELERE GÖRE EN UZUN YAŞAYANLARIN SIRALAMASI

228
İnsan ömrünün en uzun olduğu ülkeler belli oldu İşte Türkiye'nin sıralaması - Resim: 3

AVUSTURYA

328
İnsan ömrünün en uzun olduğu ülkeler belli oldu İşte Türkiye'nin sıralaması - Resim: 4

KANADA

428