İnsan Hakları Eylem Planı'nda bomba detaylar! Adalet Bakanlığı hazırladı

İnsan Hakları Eylem Planı'nda detaylar ortaya çıkıyor; Kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda mülakat kaldırılacak, stajyer avukat sigortalı işte çalışabilecek.

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Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nın ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Buna göre kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda, görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat kaldırılacak. Atamalar sadece merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak. Mahkemeler arasından aynı konuda çıkan farklı kararlar için yüksek mahkemelerin ilgili dairelerinin de katılımıyla düzenli toplantılar yapılması planlanıyor. Öte yandan düzenlemede kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirmeler de var.

Mahkeme kararları

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre, eylem planıyla birlikte mahkemeler arasından aynı konuda çıkan farklı kararlarla ilgili düzenleme yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda, istinaf kanun yolunda, aynı konulardaki karar farklılıklarını gidermek amacıyla yüksek mahkemelerin ilgili dairelerinin de katılımıyla düzenli toplantılar yapılması planlanıyor.

Ayrıca, tedbirsiz ve dikkatsiz davranışlar sonucu insan hayatının zarar görmemesi için kamu kurum ve kuruluşları gerek düzenleyici ve denetleyici, gerekse de icra eden merci olarak her türlü tedbiri titiz bir şekilde alabilecek, uygulamasını takip edecek.

Stajyer avukat sigortalı işte çalışabilecek

Planın hedefleri arasında kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirmeler de yer alıyor. Önceden hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra sigortalı işte çalışamayan stajyer avukatların, eylem planıyla birlikte bir mesleği icra ederken aynı zamanda avukatlık stajı yapılabilmesine imkân sağlanacak.

Havalimanlarında 7 gün 24 saat adliye

Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla İstanbul Havalimanı’nda başlatılan 7 gün 24 saat adliye uygulamasının hava ve yolcu trafiğinin yoğun olduğu diğer havalimanlarında da yaygınlaştırılması planlanıyor. İstanbul’un ardından önümüzdeki dönemde Ankara ve Antalya gibi yolcu trafiğinin yoğun olduğu havalimanlarında da uygulamanın başlaması hedefleniyor.