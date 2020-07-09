İnsan boyundaki yarasalar sosyal medyanın dilinde! Photoshop değil gerçek

Filipinler'de ortaya çıkan fotoğraftaki dev yarasa, deyim yerindeyse insanları ikiye böldü. Fotoğrafta yer alan yarasanın 1.5 metre boyunda olduğu düşünülüyordu. Fotoğraftaki yarasa gerçekten büyük olsa da, tahmin edildiği kadar büyük değil. Görenlerin yaşadığı göz yanılgısı ise, tamamen fotoğrafın çekildiği açıyla ilgili.