İnsan boyundaki yarasalar sosyal medyanın dilinde! Photoshop değil gerçek
Dünyayı saran yeni tip oronavirüsün yarasaların yaydığı iddiası nedeniyle yaşanan korku henüz geçmemişken sosyal medya insan boyundaki yarasa fotoğrafı ile çalkalanıyor. Üstelik fotoğraflar gerçek...
Sosyal medyada yayılan yarasa fotoğrafı insanları ikiye böldü. Filipinler'de ortaya çıkan, insan boyundaki yarasa fotoğrafının gerçek olduğuna çoğu kişi inanmıyor; ancak görüntü gerçek. Fotoğrafın çekim açısı, göz yanılsamasına neden oluyor.
Filipinler'de ortaya çıkan fotoğraftaki dev yarasa, deyim yerindeyse insanları ikiye böldü. Fotoğrafta yer alan yarasanın 1.5 metre boyunda olduğu düşünülüyordu. Fotoğraftaki yarasa gerçekten büyük olsa da, tahmin edildiği kadar büyük değil. Görenlerin yaşadığı göz yanılgısı ise, tamamen fotoğrafın çekildiği açıyla ilgili.
Fotoğrafta görünen yarasa türü, dev altın taçlı uçan tilki olarak bilinen bir tür. Fotoğraf ise Twitter'da @AlexJoestar622 adlı kullanıcı tarafından "Size Filipinler'de insan boyutunda yarasalar olduğunu söylediğimi hatırlıyor musunuz? Evet, işte bundan bahsediyordum" notuyla paylaşıldı.
Fotoğraf binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve sosyal medyada yarasanın büyüklüğü ile ilgili tartışma başladı.