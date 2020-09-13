İnşaat işçileri güzellik podyum kurup yarışması düzenledi! İşte Fashion İnşaat 2020...

Bir grup inşaat işçisi, bir inşaatta "inşaat güzellik yarışması" düzenleyip sosyal medyada paylaştı... "Fashion İnşaat 2020" olarak binlerce beğeni alan video sosyal medyada günün en çok izlenenleri arasına girdi. İşte "Fashion İnşaat 2020"den ilginç görüntüler...