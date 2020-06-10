İnşaat firmasına çöktüler iki kişiyi vurdular! İşte Esenyurt'taki olayın perde arkası

İSTANBUL Esenyurt'ta iki kişinin yaralandığı olayın perde arkası ortaya çıktı. Resmi olarak ruhsatı ve izinleri alınarak başlanan inşaatın zorbalıkla ellerinden alındığını iddia eden Eval İnşaat ortaklarından Aydın Arvas, projeye para yatıran vatandaşlarında kendileriyle birlikte dolandırılarak mağdur edildiğini belirtti.

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Ölüm tehditleri aldıklarını söyleyen Arvas, Esenyurt Belediyesi'nin mahkeme kararlarına uymadığını ve hali hazırda ruhsatı ellerinde olan proje için yağmacılar ‘sahte ruhsat' düzenlediğini iddia etti.

İstanbul Esenyurt’ta yağma, talan, silahla adam yaralama gibi birçok olayında yaşandığı inşaat çekişmesi sürüyor. Olay, 2000’den bu yana faaliyetlerini sürdüren Eval İnşaat ve Tic. Ltd. Şti’ye finansal destek sağlamak amacıyla Erol Hançer’in katılmasıyla başladı. %50 Erol Hançer, %25 Aydın Arvas, %25 Fatma Çifçi şeklindeki ortaklık dağılımıyla yola çıkan şahıslar, Esenyurt Bölgesinde Erol Hançer’in tanıdığı ve Av. Hikmet Bozçalı aracılığı ile 37.000m2 arsa üzerinde 2000 konutluk yeni bir proje geliştirmeye karar verdi. 1454 ada 2 parsel, 1455 ada 17 parsel, 1455 ada 12 parselden oluşan alan, arsa sahibi Atilla Ekşinozlugil ile anlaşılarak noter huzurunda gerçekleştirildi. Ardından belediyeden ilgili izinler ve ruhsatın alınmasıyla üç etaptan oluşan 2000 konutluk EVALPARK İstanbul projesi için start verildi. Öncelikli olarak EVALPARK İstanbul Satış ve Tanıtım Ofisi ile örnek daire hazırlandı.

Hisselerini devretti

Bu arada firmanın finans ve muhasebe müdürlüğü Hançer tarafından sürdürüldü. 2017 yılında Hançer tarafından ‘arsa sahibinin emlakçısı olarak’ Medet Anlı isimli şahıs satış ofisine yerleştirildi. Hançer, bir yıl sonra ise şirketi dışlardan daha iyi finanse edeceğini öne sürerek hisselerini diğer ortak olan Fatma Çifçi’ye devretti.

Mesaj atıp darbe yaptılar

Ortaklardan Aydın Arvas’ın iddiasına göre her şey hisselerin devrinin ardından başladı. 22 Ağustos 2018 tarihinde iki ortak Arvas ve Çifçi’nin yokluğundan faydalanan, şirketle ortaklığı bulunmayan Medet Anlı, “…BEN DARBE YAPTIM… BEN ŞEHİT OLMAYA HAZIRIM… EVALİN İÇİNDEKİ VE DIŞINDAKİ DUVARLARI YIKIYORUM… PATRONLARI KOVDUM…” şeklinde attığı mesaj ile projeye el koydu. “Bu el koyma neticesinde şirketimizin tüm müşteri evrakları, paraları, senet ve çekleri yağma edildi, muhasebesine zorla girilerek çelik kasalarımız kırıldı, satış ofisi alanları tahrip edildi” diyen Arvas, “Bu gasp ve yağma ile ilgili hukuk çerçevesinde hareket ettik ve kanunsuz, hukuksuz bir işlem yapmamak adına Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na (ölümle tehdit, hürriyeti tehdit, yağma) 2018/40475 soruşturma numarası ile başvuruda bulunduk. Verdiğimiz dilekçede el konulan ve yağma edilen projemizin, müşterilere ait evraklarımızın, zimmetlerine geçirdikleri paralarımızın, çek ve senetlerimizin bu yağmacılardan alınarak tarafımıza teslimini talep ettik. Maalesef bu sürede projemiz bize teslim edilmedi ve iş mahkeme sürecine taşınarak sadece bu şahısların o dönemde ifadesi alınması ile iktifa edildi” dedi.

Ölüm tehditleri aldık

Mahkeme süreci devam ederken ölüm tehditlerini aldığını belirten Arvas, hayatında ilk defa bu denli hakarete uğradığını belirtti. Arvas, “Projemizin bize teslim edilmediğini ve işin mahkeme sürecine taşındığını gören silahlı çete örgütü daha da cesaretlenerek Esenyurt Belediyesi’ni de organize ederek hemen akabinde projemizin eski müdürü Hasan Yılmaz, Adem Öğrenci ile birlikte HAYATPARK GAYRİMENKUL A.Ş isimli bir şirket kurdular” diye konuştu.

Rüşvetle sahte ruhsat aldılar

Hali hazırda ruhsatı alınmış ve yatırım yapılan, arsa sahibi Atilla Ekşinozlugil’in de dahili ile Esenyurt Belediyesi’nden HAYATPARK Gayrimenkul A.Ş. adına usulsüz, sahte bir ruhsat düzenlediklerini belirten Arvas, “Hayatpark Gayreminkul A.Ş. sahibi Medet Anli, iş bu sahte ve mükerrer ruhsat bedeli olarak da Esenyurt Belediyesi’ne 70 adet daire başka bir ifadesinde 30 milyon Türk lirası (Rüşvet) verdiğini iddia etti” şeklinde konuştu.

Şirketlerinin 650 milyon TL’den fazla direkt ve dolaylı yollarla zarara uğratıldığını ifade eden Arvas, silahlı çete örgütünün müşterilere ait tapuları üçüncü kişilere devrederek yüzlerce insanın dolandırıldığını ve mağdur edildiğini iddia etti. Arvas, “Esenyurt Belediyesi tarafından yapılan bu sahte ve usulsüz işlemin akabinde aynı şahıslar, müşterilerimizi telefonla arayarak ve e-mail göndererek, “Biz arsa sahibiyiz. Tüm yetkiler bizde. Buna dayanarak Belediye’den ruhsat aldık, proje bizimdir, kat irtifakları tapularımız çıktı, paralarınızı Eval İnşaat’a değil şirketimiz Hayatpark A.Ş’ye yatırın” şeklinde telkinde bulundular ve buna karşılık tahmini 120.000.000 TL üzerinde şirketimize ait nakitleri tahsil ettiler” dedi.

Kendisinin, ortağı Çifçi’nin ve projeye para yatıran vatandaşların dolandırıldığının altını çizen Arvas, yaşadıkları tüm haksızlıklara rağmen mücadelelerini hukuk yolcuyla sürdürme gayretinde olduklarını belirtti. Arvas, sahte ruhsatla ilgili İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nde açtıkları davanın sonuçlandığını ve mahkemenin Hayatpark Gayrimenkul A.Ş. adına çıkan ruhsatı geçersiz kıldığını söyledi.

Şirket avukatına silahlı saldırı

Arvas, kararın kesinleşmesinin ardından çete üyelerinin EVALPARK şirket avukatı olan Erzat Çifçi’ye silahlı saldırı düzenlediklerini, talihsiz avukatın ağır yara aldığını anlattı. Arvas, “İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma neticesinde silahlı çete örgütü üyelerine karşı 3 ilde İstanbul Organize Suçlar birimince 6 Mart 2020 tarihinde operasyon düzenlendi ve 48 şüpheli gözaltına alındı” şeklinde konuştu.

Belediye mahkeme kararına uymadı

Davanın sonuçlanmış olmasına rağmen Esenyurt Belediyesi’nin karara uymadığını anlatan Arvas, ‘proje mühürlüdür’ bahanesi ile dilekçelerine kayıtsız kalındığını ve sahibi oldukları inşaatın taraflarına teslim edilmediğini iddia etti.

Mağduriyetimiz giderilsin

Kendisinin de silahlı saldırıya uğradığını söyleyen Arvas, “Evimi basarak beni silahla yaraladılar. Bununla ilgili İstanbul Beylikdüzü Emniyet Müdürlüğü gereken çalışmayı yapmaktadırlar” dedi. Mağduriyetlerinin giderilmesini temenni ettiklerini belirten Arvas şöyle konuştu, “Başka bir örneğini duymadığımız bir zulüm, yağma, talan, iftira, silahlı saldırı ve baskı altındayız. Şahsım, ortağım, ailem sürekli ölümle tehdit edilmektedir. Davalarımızı hukuki zeminde yürüterek kanunsuz işlem yapmamak adına sabırla hareket etmekteyiz.

Silahlı mafyatik çete örgütü Esenyurt Belediyesi’nin de desteği ile elde ettiği finansal güçle her türlü zulmü yapmaktadır. Böylece şahsımız, şirketimiz başta olmak üzere yüzlerce müşterimiz dolandırılmış, mağdur edilmiştir. Dışarıdaki çete örgütünün avukatları, elemanları, eski şirket ortağı Erol Hançer ve arsa sahibi halen bu yağma ve işgali devam ettirmektedirler. Bu hukuksuz, kanunsuz, zorba işlemlerin bir an önce son bulmasını, mağdur edilen şahsım, şirketim ve yüzlerce müşterimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için acilen bu işlemlerle ilgili kriz masasının kurulması ve bu silahlı çetelere karşı güvenliğimizin temin edilmesi, suçu işleyenlerin cezalandırılması beklentisi ve umudu içerisindeyiz.