İnşaat devinde 20 milyarlık 'miras' kavgası! Kızı suç duyurusunda bulundu

Türkiye’nin sayılı gayrimenkul şirketlerinden biri olan Metal Yapı’nın sahibi Ömer Saçaklıoğlu’nun vefatı sonrası aile üyeleri arasında 20 milyarı bulan mal varlığı için ‘kavga’ başladı. Dev miras için temsilci talep edildi. Saçaklıoğlu’nun ilk kurduğu ve grubun amiral gemisi konumundaki Metal Yapı’nın sahte imzalarla ele geçirilerek içinin boşaltıldığı iddiasıyla da savcılığa başvuruda bulunuldu.

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İş insanı Ömer Saçaklıoğlu, 3 yıl önce 62 yaşında yaşamını yitirdi. Saçaklıoğu’ndan geriye, sayıları 1000’i bulan değerli daire, arsa ve dükkân kaldı. Vefatı ile birlikte Saçaklıoğlu’nun üç çocuğu ile ikinci eşi de yasal mirasçı konumuna geldi. Yüklü miktardaki miras ise şimdilerde onlarca dava ve soruşturmaya konu olmuş durumda. Anılan davaların bir bölümünde aile üyeleri karşı karşıya. Kimi dava ve soruşturmalar ise, Saçaklıoğlu’nun 2000 yılında kurduğu kurduğu Metal Yapı Konut AŞ’nin yeni sahiplerine karşı açılmış durumda.

Tereke için temsilci talebi

Halktv'nin haberine göre, Kritik önemdeki davalardan ilki İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açıldı. “Terekeye temsilci atanması” talebi ile görülen davayı açan isim Saçaklıoğlu’nun ölmeden 6 ay önce evlendiği Emine Saçaklıoğlu (71) oldu. Dava dilekçesinde, mal varlığının tek tek tespit edilerek temsilci atanması istendi. Benzer talepli bir davayı da Saçaklıoğlu’nun kızı Özüm Saçaklıoğlu Bektaş açtı. Bektaş, tereke temsilcisi olarak kendisinin atanmasını istedi. Yapılan yargılama sonrası, tereke temsilcisi olarak Av. İbrahim Bülbül atandı. Ancak, Bektaş ile kardeşi Ömer Faruk Saçaklıoğlu’nun itirazı üzerine, dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliyesi 6. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını karını kaldırdı. Terekeye temsilci atanmasına ilişkin süreç devam ediyor.

Hukuken yok sayılması için talepte bulundular

Dev mirasa temsilci atanmasına ilişkin yargılama devam ederken, dikkat çeken bir dava da İstanbul 13. Aile Mahkemesi’nde açıldı. Anılan davayı, Özüm Saçaklıoğlu Bektaş ile kardeşi Ömer Faruk Saçaklıoğlu açtı. İki kardeş, üvey anneleri Emine Saçaklıoğlu’na karşı açtıkları davada, bu kişi ile vefat eden babaları arasındaki evliliğin hukuken yok sayılması talebinde bulundu. Dava dosyasına göre Ömer Saçaklıoğlu, 1988 yılında evlendiği üç çocuğunun annesi A. N. ile 24 Ocak 2020’de anlaşmalı boşandı. Saçaklıoğlu, anılan tarihten 6 gün sonra ise, 2017 yılında ölen ağabeyi M. Saçaklıoğlu’nun eşi Emine Saçaklıoğlu ile evlendi. İki kardeş, üvey annelerinin kötü niyetli olarak ölen babaları ile evlendiği iddiasında. Anılan davaya, avukatı aracılığı ile bir dilekçe sunan Elif Saçaklıoğlu (30) “Evlilik tarihinde babamın, ayırt etme gücü konusunda hiçbir sorunu yoktu. Kardeşlerim de bunu biliyor” dedi.

Kayyum kararı kaldırıldı

Üvey anne ile Saçaklıoğlu’nun çocuklarının karşı karşıya oldukları davaların yanı sıra, Metal Yapı’nın mevcut hissedarlarına karşı da bir dizi dava açılmış durumda. Kayıtlara göre, yüzlerce mülkün sahibi konumundaki Zincir Yapı, Karmen Yapı ve Edap İnşaat gibi şirketlerin de sahibi konumundaki Metal Yapı’nın yüzde 95 hissesi Abdurrahman Oğuz Serim’e, yüzde 5’i ise Koray Yaşar Atamyıldız’a ait görünüyor. Geçen yıl 14 Nisan’da yapılan olağanüstü genel kurulda, yüzde 5 hissenin sahibi olduğunu iddia eden Atamyıldız, şirketin yöneticisi oldu. Bu tarihten 7 ay kadar sonra da kalan hissenin Serim’e ait olduğu bilgisi pay defterine işlendi. Anılan genel kurulda alınan karaların iptali için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açıldı. Yerel mahkemenin verdiği karar İstanbul 12. Hukuk Dairesi’ne taşındı. Daire, Atamyıldız’ın yerine kayyum atanmasına karar verdi. Ancak, yapılan itirazlar sonrası kayyum kararı kaldırıldı.

"İmza sahte, amaç şirkete çökmek"

Dev şirketin yeni sahipleri hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu. Emine Saçaklıoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuru ile, hisse devrine ilişkin senetteki imzanın ölen eşi Ömer Saçaklıoğlu’na ait olmadığı belirterek “Amaç şirkete çökmek” iddiasında bulundu. Şüpheli konumda yer alan Koray Yaşar Atamyıldız ise “Ömer Saçaklıoğlu’nun bana borcu vardı. Bu nedenle yüzde 5’lik nama yazılı hisseyi bana verdi” dedi. Bir diğer şüpheli Vedat Saçaklıoğlu ise, kendisi hakkında şikayetçi olan Emine Saçaklıoğlu’nun yaptığı evlilik için “Sakat” ifadesi kullanarak “Müştekinin mirasçılık sıfatı yoktur” iddiasında bulundu. Yürütülen soruşturma sonrası savcılık takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararına yapılan itirazı da İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği geçen 7 Şubat'ta reddetti.

Üç personel şikayet etti

Bu arada yandan, Kurtaran Gayrimenkul’ün çalışanları F. Ö., S. N., ve M. A.’nın, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlaması ile savcılığa yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği 28 Şubat’da Emine Saçaklıoğlu hakkında yakalama emri düzenledi.

"Şifreli kasadaki senetler çalındı"

Benzer bir şikâyet başvurusunu ise, Ömer Saçaklıoğlu’nun kızı Elif Saçaklıoğlu (30) yaptı. Saçaklıoğlu savcılık ifadesinde “Babamın vefatından sonra evdeki şifreli kasada bulunan şirket hisse senetlerinin yerinde olmadığını fark ettim. Koray Yaşar Atamyıldız ile A. Oğuz Serim’in elindeki hisse senetlerindeki imzalar kesinlikle babama ait değil. Pay devrinin dayanağı olan belgeler sahte” dedi. Saçaklıoğlu, kuzeni Vedat Saçaklıoğlu ile birlikte Atamyıldız ve Serim’den şikayetçi oldu. Şikâyete ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.

Satılan mülkler için tapu iptali davası

Metal Yapı’da yönetimin değişmesi ile birlikte, şirketin içinin boşaltıldığı iddiası da gündemde. Şirketin Göktürk’te bulunun 100 değerli gayrimenkulü, 12 Ekim 2022’de icra dairesi eliyle rızai yolla satıldı. İstanbul 33. İcra Hukuk Mahkemesi'nin kararı ile satılan gayrimenkullerin yeni sahibi H. Kurtaran’a ait (59) Kurtaran Gayrimenkul AŞ oldu. Satış bedeli ise 243 milyon 508 bin liraya satıldı. İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, satışı yapılan gayrimenkullere ilişkin tapu iptal davası açıldı. Dava dilekçesinde, Kurtaran Gayrimenkul’ün satıştan kısa süre önce, 11 Ağustos’ta, 100 bin TL sermaye ile kurulduğu, şirket sahibi görünen kişinin ise anılan gayrimenkulleri alabilecek mali güçte olmadığı öne sürüldü. Dilekçede, satışı yapılan gayrimenkullerin piyasa değerinin 1-2 milyar lira seviyesinde olduğu öne sürüldü. Emine Saçaklıoğlu adına açılan tapu iptal davasında, satışı yapılan gayrimenkullere “davalıdır” şerhi konulması talebi mahkemece reddedildi. Yargılama ise sürüyor.

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