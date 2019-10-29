İnme nedir inmeden korunmak için neler yapmalıyız belirtileri neler?
BEYİN ve damar hastalığı olarak bilinen inme beklenmedik anlarda oldukça acı sonuçlar doğurabiliyor. Peki inmeden korunmak mümkün mü? Belirtileri neler? İnmeyi engelleyebilir miyiz? İşte uzman görüşüyle bunun yanıtı.
BEYİN Damar Hastalıkları Hasta Derneği (BEYİNDER) Yönetim Kurulu Üyesi ve Nöroloji Uzmanı Dr. Sibel Gazioğlu, hipertansiyon, kötü beslenme, sigara ve fiziksel aktivite eksikliğinin giderilmesi ile inmeden korunulabileceğinin altını çizdi.
29 Ekim'in Dünya İnme Organizasyonu (WSO) tarafından 'Dünya İnme Günü' ilan edildiğini söyleyen Dr. Gazioğlu, vücudun bir yarısında kol, bacak veya yüzde ani gelişen kuvvetsizlik veya hissizliğin inmenin en önemli belirtisi olduğunu söyledi.
'Aşırı kilo , şeker hastalığı risk yaratıyor'
Dr. Gazioğlu, inmede risk faktörlerinin ortadan kaldırılması için dikkat edilmesi gerekenler olduğunu belirtti ve şu sözlerle uyardı:"Tüm dünyada özürlülük sebepleri arasında ilk sırada yer alan inme önlenebilir bir hastalıktır. Hipertansiyon, diyet, sigara kullanımı ve fiziksel aktivite eksikliği gibi risk faktörlerinin kontrol edilmesi ile inmelerin büyük bir kısmının önlenebileceğini biliyoruz.
İnmenin önlenmesinde en önemli koruyucu basamaklardan biri de bu risk faktörlerinin ortadan kaldırılması veya kontrol altına alınmasını sağlayan yaşam şekli değişikliğidir. Diyetteki uygun değişiklikler ile yüksek kolesterol ve kan basıncı, aşırı kilo ve şeker hastalığı gibi inme risk faktörlerinin kontrolü sağlanarak yeniden inme geçirme riski azaltılabilir."