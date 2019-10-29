İnme nedir inmeden korunmak için neler yapmalıyız belirtileri neler?

'Aşırı kilo , şeker hastalığı risk yaratıyor'

Dr. Gazioğlu, inmede risk faktörlerinin ortadan kaldırılması için dikkat edilmesi gerekenler olduğunu belirtti ve şu sözlerle uyardı:"Tüm dünyada özürlülük sebepleri arasında ilk sırada yer alan inme önlenebilir bir hastalıktır. Hipertansiyon, diyet, sigara kullanımı ve fiziksel aktivite eksikliği gibi risk faktörlerinin kontrol edilmesi ile inmelerin büyük bir kısmının önlenebileceğini biliyoruz.