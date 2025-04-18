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İniş sırasında kabin ekibi fark etti! Uçaktaki yolcunun rahatlığına bakın, para cezası verilecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İniş sırasında kabin ekibi fark etti! Uçaktaki yolcunun rahatlığına bakın, para cezası verilecek

AJet'in Lefkoşa-İstanbul seferini yapan uçağında sigara içen yolcuyu kabin ekibi fark etti. Rapor edilen olay, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bildirildi. Yolcuya idari para cezası uygulanacak.

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AJet'in 17 Nisan'da VF164 sefer sayılı Ercan Havalimanı-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşunu gerçekleştiren uçağında, bir yolcunun arka koltukta elektronik sigara içtiği iniş sırasında kabin ekibi tarafından fark edildi.

Kabin ekibindekilerin durumu bildirmesi üzerine kaptan pilot, inişte polis talebinde bulundu.

Uçağa gelen polisler, tutanak düzenleyerek, sigara içen kişiye kural dışı yolcu prosedürü uyguladı.

Rapor edilen olay, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) de bildirildi. SHGM'nin yolcuya, idari para cezası uygulayacağı öğrenildi.

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