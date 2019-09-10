İngiltere'yi sallayan Türk berber Kemal Çetinay
Birkaç yıl önce katıldığı bir yarışma sayesinde bütün İngiltere'nin tanıdığı genç adam, artık sokakta imza dağıtmadan, fotoğraf çektirmeden yürüyemiyor.
İngiltere'de doğup büyüyen ve bir yarışma ile şöhreti bulan Kemal Çetinay ya da herkesin bildiği adıyla Kem Çetinay, aradan geçen zamana rağmen hala popülerliğini koruyor.
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Çetinay, önceki akşam Londra'da düzenlenen ve ülkenin en saygın TV ödüllerinden biri olarak nitelendirilen TV Choice Awards törenine katıldı.
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Çetinay, törenin yapılacağı salona doğru ilerlerken bir anda çevresi hayranlarıyla sarıldı.
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Onlara imza dağıtıp hatıra fotoğrafı çektiren Çetinay daha sonra salona gitti.
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