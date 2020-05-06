İngiltere'yi karıştıran skandalı! Neil Ferguson yasak aşkı Antonia Staats evine aldı karantina kuralını çiğnedi
İNGİLTERE'de Başbakan Boris Johnson'ı corona virüsle mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisinden vazgeçiren bilim insanı olarak bilinen Prof. Dr. Neil Ferguson'un karantina kurallarını iki kez ihlal ederek sevgilisi ile buluştuğu ortaya çıktı.
Londra merkezli Imperial College’da salgın bilim alanında uzman öğretim üyesi Prof. Dr. Neil Ferguson, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı "sürü bağışıklığı" stratejisinden vazgeçiren kişi olarak biliniyor.
Bilim Kurulu üyeliğine atanmıştı: Sokağa çıkma yasağının önemi konusundaki ısrarı nedeniyle İngiltere'de "Prof. Sokağa Çıkma Yasağı" lakabıyla anılan Ferguson, "sürü bağışıklığı" stratejisinin uygulanmaması halinde 500 bin kişinin ölebileceğini açıklamıştı. Ferguson'un bu korkunç senaryosu karşısından corona virüsle mücadele stratejisini değiştiren Başbakan Boris Johnson, ünlü bilim insanını Bilim Kurulu üyeliğine atamıştı.
İstifa etmek zorunda kaldı: İngiltere "sürü bağışıklığı" stratejisinden geç vazgeçtiği için şimdiye kadar yaklaşık 30 bin kişi yaşamını yitirdi. Salgın bilim alanında uzman öğretim üyesi Prof. Dr. Neil Ferguson ise, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadeleye dönük sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda kaldı.
Yasak aşkıyla gizlice buluşmuş: İngiltere’de yürürlükte olan sokağa çıkma ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından hükümete salgınla mücadelede tavsiye veren Bilim Kurulu'ndaki görevini bırakan Ferguson'un karantina günlerinde iki kez sevgilisiyle gizlice buluştuğu ortaya çıktı.