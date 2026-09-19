İngiltere'yi de mest etti! Arda Güler'in başarısına övgü yağdı

"KONTROL, SOĞUKKANLILIK VE NETLİK"

Yazıda Arda Güler'in fiziksel gücüyle değil, oyun zekası ve teknik özellikleriyle fark oluşturduğu belirtildi.

Analizde, "Arda Güler, dengesiz bir takımı bir arada tutmak için gereken türden güçlü, her yöne koşan bir orta saha oyuncusu olmayabilir ancak Jose Mourinho'nun yeni Madrid'ine aynı derecede önemli bir şey getiriyor: kontrol, soğukkanlılık ve netlik" ifadelerine yer verildi.