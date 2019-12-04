İngiltere'deki NATO Liderler Zirvesi'nde bir ilk dünyanın gözü bu zirvede

İNGİLTERE 'nin başkenti Londra yakınlarındaki Watford kentinde düzenlenen Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) zirvesi bugün başlıyor. Zirveye 29 ülkenin liderleri katılıyor. Zirvede bugün bir ilk yaşanacak.

70'inci yıl dönümünü kutlayan NATO Liderler Toplantısı İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarındaki Watford kentinde The Grove Otel'de yapılıyor. Liderler zirvenin yapılacağı otele gelmeye başladı.

29 üye ülke liderleri katılıyor

Zirveye NATO’nun 29 üye ülkesinin liderleri katılıyor. Bunlar arasında Başkan Trump, Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bulunuyor.

Dördüncü kez NATO Zirvesi'ne başkanlık yapacak

Zirvenin programı oldukça yoğun, dördüncü kez NATO Zirvesi'ne başkanlık yapacak Jens Stoltenberg' oturumları açacak.

Bu zirvede bir ilk oldu süreler kısaldı

Normal koşullarda NATO zirveleri birkaç güne yayılıyordu ancak bu zirvede resmi oturum sadece 3 saatle sınırlandırıldı. Burada her lidere sadece 4 dakika konuşma süresi tanındı.

NATO Zirvesi’nde neler konuşulacak?

Liderler Toplantısında, NATO topraklarına yönelik terörizm dahil tüm tehdit ve imtihanlar karşısında birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesiyle Avrupa-Atlantik ahenginin öneminin teyit edilmesi planlanıyor.

Toplantının ardından Londra Bildirisi"nin kabul edilmesi bekleniyor

Toplantıda ayrıca, ittifakın güncel güvenlik ortamı karşısındaki adaptasyonuna yönelik çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerin de ele alınması, liderlerce örgütün 2020'li yıllara hazırlanması hususunda yönerge verilmesi öngörülüyor.Toplantının ardından "Londra Bildirisi"nin kabul edilmesi bekleniyor.

Zirve öncesi dörtlü Suriye toplantısı yapıldı

Geçen gün ise zirve öncesinde İngiltere, Fransa Türkiye ve Almanya liderlerinin katıldığı 'Suriye' gündemli dörtlü zirvesi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı toplantıda, Suriye’nin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

NATO'ya üye ülkeler listesi

Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri.