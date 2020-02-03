İngiltere'de terör mahkumlarının erken tahliyesine son verilecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, erken tahliye edilen bir terör mahkumunun Londra'da iki kişiyi bıçaklamasına ilişkin yaptığı açıklamada bu uygulamayı durduracaklarını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra'da iki kişinin yaralandığı, saldırganın da polis tarafından öldürüldüğü olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saldırganın terör suçundan hüküm giydiğine dikkat çeken Johnson, 'tersine radikalleşmenin' çok zor olduğunu ifade etti.

Johnson, bu nedenle erken tahliye uygulaması konusunda sabrının tükendiğine vurgu yaparak, "Kamuya tehdit oluşturmaya devam edenler için otomatik erken tahliye fikri, kullanım ömrünü doldurdu" dedi.

Hükümetin bugün erken tahliyelerin önüne geçilmesine dönük yapacağı yeni düzenlemeleri duyurması bekleniyor.

Bıçaklı saldırı Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde 20 yaşındaki Sudesh Amman, dün yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) bıçaklı saldırı gerçekleştirmiş ve bunun üzerine polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Polisin terör bağlantılı ilan ettiği olayda yaralanan iki kişinin hayati tehlikesi kalmazken, saldırganın terör dokümanları bulundurmak ve yaymak suçundan 3 yıl hapis cezası aldığı ancak infaz kanunları uyarınca bu sürenin yarısını doldurduktan sonra tahliye edildiği açıklanmıştı.