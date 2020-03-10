İngiltere'de son 2 ayda 14 eski asker intihar etti

Gazilerden Sorumlu Devlet Bakanı Johnny Mercer, gazeteye yaptığı açıklamada, 'bir intiharın bile çok fazla olduğunu' belirterek, 'Afganistan'da belirli bir zamanda, en kanlı dönemde görev alan belirli bir birim içinde yakın zamanda görülen ölümlerden endişe duyduğunu' söyledi.