İngiltere'de son 2 ayda 14 eski asker intihar etti
İngiltere'de son 2 ayda, 14 eski askerin intihar ettiği belirlendi. İntihar eden askerlerin, 'Afganistan'da en kanlı dönemde görev alan belirli bir birimin üyeleri' olduğu belirtildi.
Times gazetesinin haberine göre; Afganistan'daki en kanlı muharebelerde yer alan eski askerler arasında intiharlar arttı.
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Henüz bazı soruşturmalar tamamlanmasa da son 2 ayda 14 askerin intihar ettiği belirlendi.
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İntiharlar, 2002-2014 yılları arasında İngiltere'nin Afganistan'da yürüttüğü 'Herrick Operasyonu'nda yer alan belirli bir grup arasında görüldü.
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Gazilerden Sorumlu Devlet Bakanı Johnny Mercer, gazeteye yaptığı açıklamada, 'bir intiharın bile çok fazla olduğunu' belirterek, 'Afganistan'da belirli bir zamanda, en kanlı dönemde görev alan belirli bir birim içinde yakın zamanda görülen ölümlerden endişe duyduğunu' söyledi.
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