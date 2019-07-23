İngiltere'de öğrenim gördü mühendis oldu! Türkiye'de sarımsak ihraç ediyor

Kendi tarlası dışında başka çiftçilerden de sarımsak alıp ihracat yaptığını ifade eden Öngün, şöyle konuştu:

''Bu konuda pazar sıkıntısı yaşandığını gördüm. Bunun için yurt dışında bir pazar araştırması yaptık. Bu pazarı da Rusya’da buldum. İlk olarak 2017 yılında Türkiye’de bir ilki yaparak Rusya’ya sarımsak ihracatı yaptık. Şu an da Rusya’dan sonra İran ve Almanya’dan da talepler gelmeye başladı. Bu yıl yaklaşık 160 ton sarımsak ürettik. Ürettiğimiz ürünün büyük bir kısmını yurt dışına gönderdik. İhracata uymayan sarımsakları da iç pazarda sattık. Rusya 2017 yılında talepte bulunduğunda sarımsakla alakalı bize çok şey öğrettiler. Volkanik bir bölgede olduğumuzdan dolayı bölgemizin sarımsağının aroması daha yüksek.''