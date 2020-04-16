İngiltere’de koronavirüs aşısı için insan deneylerine başlanacak

Daily Mail’in haberine göre; Oxford Üniversitesi, eylülde milyonlarca insan için aşının hazır olacağını ümit ediyor. Oxford ekibi, birçok uzmanın 18 ay sürebileceğinden korktuğu aşı çalışmalarını yürüten araştırmacılardan sadece biri.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre şu anda dünya üzerinde çalışılan yetmişten fazla aşı bulunuyor. Biri Çin’de diğeri ABD’de olmak üzere üç farklı grup insanlar üzerinde denemeleri başlatmıştı.