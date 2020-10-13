İngiltere'de korkunç olay! Karısına mesaj atan yasak aşkını feci şekilde öldürdü
İNGİLTERE'de, evli polis memuru 10 yıldır yasak aşk yaşadığı kadını da aldatınca ortalık karıştı.
İngiltere'de 41 yaşındaki evli polis memuru Timothy Brehmer, eşini 10 yıldır hemşire Claire Parry ile aldatıyordu. Timothy, yasak aşk yaşadığı hemşireyi de başka biriyle aldatmaya başladı.
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Aldatma olayının ortaya çıkmasıyla hemşire Claire ve Timothy tartışmaya başladı. Şiddetli tartışmanın ardından hemşire hızını alamadı.
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Kavga sırasında Claire, Timothy'nin cep telefonundan eşi Martha'ya ''Seni aldatıyorum" mesajı attı.
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Claire'nin eşine attığı mesajı gören Timothy, sinirlerine hakim olamayıp kadını yumruklamaya başladı.
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