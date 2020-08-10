İngiltere'de hükümlü taşıyan zırhlı araç kazaya karıştı

Kaza, Sussex bölgesindeki A27 otoyolunda meydana geldi. HMP Lewes Hapishanesi’nden yola çıkan ve 29 yaşındaki bir mahkumu taşıyan zırhlı araç, bir kamyonla çarpıştı. Kaza sonucu devrilen zırhlı aracın içerisinde 4 kişinin yaralı şekilde araçta mahsur kaldığı ifade edildi.