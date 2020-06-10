İngiltere'de güzellik kraliçesi örgüt kurdu! Liselilerin beynini yıkayıp dahil etti
İNGİLTERE'nin gündemine nefreti kışkırtıp şiddeti yücelten ırkçı Neo-Nazi grubu oturdu... 4 kişinin tutuklandığı olayda Miss Hitler adlı güzellik yarışmasına katılan 23 yaşındaki kadın, 15 yaşındaki lise öğrencilerinin de beyinlerini yıkıyor ve örgüte katılmaya ikna ediyordu.
Dünyanın dört bir yanında George Floyd'un öldürülmesine ırkçılığa karşı protestolar sürerken, İngiltere'de dün görülen bir duruşma da gündemin birinci maddesi haline geldi. "Miss Hitler" güzellik yarışması katılımcısı Alice Cutter'la ve eski nişanlısı, yasaklı aşırı sağcı örgüt Ulusal Eylem'e üyelikten hapis cezası aldı.
Birleşik Krallık'ta aralarında "Miss Hitler" adlı güzellik yarışmasının katılımcılarından Alice Cutter da dahil 4 kişi yasadışı Neo-Nazi grubu Ulusal Eylem'e üye olmaktan tutuklandı.
Cutter, "Miss Hitler" adlı güzellik yarışmasına "Miss Buchenwald" lakabıyla katılmıştı. Buchenwald, İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler'in kurduğu ölüm kamplarından birinin adı.
Cutter örgütün "Hitler Haklıydı" afişleri açtığı gösterilerine katılsa da Ulusal Eylem üyesi olduğunu reddetti.