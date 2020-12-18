İngiltere'de dünya güzeli dünyayı kurtarıyor! Koronavirüs aşısı geliştiriyor

Dünya genelinde 75 milyonu aşkın insanı enfekte eden yeni tip corona virüs pandemisine karşın şimdiye kadar, başarılı sonuçlar veren birçok aşı geliştirildi. Bunlardan biri olan Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının arkasındaki bilim insanları arasında yer alan Doktor Carina Tyrell’ı ise tipik bilim insanlarından ayıran bir başarı hikayesi var.