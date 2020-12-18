İngiltere'de dünya güzeli dünyayı kurtarıyor! Koronavirüs aşısı geliştiriyor
İngiltere'de 6 yıl önce güzellik kraliçesi seçilen Dr. Carina Tyrrell, Oxford'da yer aldığı aşı çalışmalarıyla ülkede olay oldu.
Dünya genelinde 75 milyonu aşkın insanı enfekte eden yeni tip corona virüs pandemisine karşın şimdiye kadar, başarılı sonuçlar veren birçok aşı geliştirildi. Bunlardan biri olan Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının arkasındaki bilim insanları arasında yer alan Doktor Carina Tyrell’ı ise tipik bilim insanlarından ayıran bir başarı hikayesi var.
Carina Tyrell, 2014 yılında henüz Cambridge Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde beşinci sınıf öğrencisiyken bir alışveriş merkezinde gördüğü reklamdan etkilendi ve modellik kariyerine başladı.
Aynı yıl İngiltere’de güzellik kraliçesi seçilen Tyrell, ülkesini temsil ettiği Miss World yarışmasında da dördüncü oldu.
Daily Mail’e konuşan 31 yaşındaki doktor, modellikteki başarısına rağmen asla eğitiminden ve doktor olma hayalinden vazgeçmediğini açıkladı