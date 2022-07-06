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İngiltere'de büyük kriz! Boris Johnson'un iki bakanı daha istifa etti

İngiltere'de büyük kriz! Boris Johnson'un iki bakanı daha istifa etti

İNGİLTERE'de 24 saat içinde 4 bakan istifa etti. Başbakan Boris Johnson hükümetinin ulaştırma ve çevre bakanları "Başbakan'a karşı güven kaybı oluştu" diyerek istifa etti. Dün gece de Sağlık ve Maliye Bakanları istifa etmişti.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tepki gösteren Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in ardından 2 Bakan daha istifa kararı aldı. AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Çocuk ve ailelerden sorumlu Bakan Will Quince ve Ulaştırma Bakanı Laura Trott istifa kararı aldıklarını duyurdu.

'Başka seçeneğim yoktu'
Quince, 'istifamı teklif etmekten başka seçeneğim yoktu' derken, Trott, 'güven kaybı' nedeniyle istifa ettiğinin altını çizdi. İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin Parlamento'daki Grup Yöneticisi Chris Pincher, The Sun gazetesinde hakkında çıkan taciz haberlerinden sonra görevinden istifa etmişti.

Başbakan Johnson Chris Pincher hakkında geçmişte çıkan benzer iddialardan haberdar olmasına karşın onu bu göreve getirmekle suçlanıyordu. 2019 yılında İngiltere Başbakanı olan Boris Johnson'ın büyük dedesi, Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış Ali Kemal'di.

Başbakanlık Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada taciz iddialarından haberdar olunmadığı kaydedilmiş, ancak daha sonra Johnson, Pincher hakkında üç sene önce böyle bir suçlamanın kendisine ulaştığını kabul etmişti.

Güvenoyunu büyük bir fire ile kazandı
Özellikle Covid kısıtlamaları döneminde Başbakanlık Konutu'nda verilen partiler nedeniyle yoğun istifa baskısı altında olan Başbakan Boris Johnson ara seçimleri kaybetse de görevi bırakmayacağını söylemişti. Johnson 6 Haziran'da partisinin meclis grubunda yapılan güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı.

Ancak Muhafazakar Parti'nin 359 milletvekilinden yüzde 40'dan fazlasının Johnson'ın görevi bırakmasını istemesi, İngiltere Başbakanı'nı önümüzdeki dönemde iç siyasette çok zor günlerin beklediği şeklinde yorumlanmıştı.

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