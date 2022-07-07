İngiltere'de büyük kriz! Başbakan Boris Johnson istifa ediyor! Hükümetinde 53 kişi istifa etti direniyordu

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson'a Muhafazakar Parti ve kabinesindeki isyan büyüyor. 4 bakan dahil 50'den fazla üst düzey yetkili, Salı gününden bu yana Johnson'un hükümetinden istifa etti. Son olarak İngiliz basını, Johnson'un birkaç saat içinde istifa edeceğini duyurdu.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, partisi ve kabinesinde kendisine tepki olarak üst üste gelen istifalar sonrası direnci kırıldı. Johnson'un istifa edeceği açıklandı. BBC de dahil olmak üzere birçok İngiliz medya kuruluşu Başbakan Boris Johnson'un istifa edeceğini duyurdu.

BBC'nin haberinde, Johnson'ın bugün Muhafazakar Parti lideri olarak istifa edeceğini ancak sonbahara kadar Başbakan olarak görevine devam edeceği belirtildi.

İstifaların ardı arkası kesilmiyor

Öte yandan, üst düzey hükümet yetkililerinin de istifaları sürüyor. Son olarak Galler Bakanı Simon Hart'ın görevini bıraktığı açıklandı. Başbakan Boris Johnson'sa baskılara rağmen istifa etmeyeceğini söyledi.

Dünkü birçok istifanın ardından, bu sabah Kuzey İrlanda Bakanı Brandon Lewis, Hazine Bakanı Helen Whately ve Güvenlik Bakanı Damian Hinds istifa etti. 50. istifa, İngiltere saatiyle 7.20 civarında Bilim, Araştırma ve Yenilik Bakanı olan George Freeman'dan geldi.

Emeklilik Bakanı Guy Opperman da kısa bir süre sonra istifa etti. Eğitim Bakanı olarak atanan Michelle Donelan da göreve getirilmesinden 36 saat sonra istifa etti.

Geçmişte cinsel istismar iddiaları olan birini atamanız...

Freeman, Johnson’a yönelik yazdığı sert bir istifa mektubunda, "Parlamentoya karşı şeffaflık ve samimiyet eksikliğinizin doruk noktasına ulaştınız. Geçmişte cinsel istismar iddiaları olduğunu bildiğiniz birini atamanız bardağı taşırdı.Bu, halkın güvenine ve hükümete, demokrasiye ve hukuka saygısına ve Muhafazakar Parti’nin uzun geleneğine ciddi şekilde zarar veriyor" açıklamasını yaptı.

Johnson istifa etmeyeceğini açıkladı

Bununla birlikte Johnson, dün kabinesinin kalan üyeleriyle bir araya geldi ve birçoğunun kendisini istifaya çağırdığı bildirildi. İngiltere Başbakanı istifa çağrılarını reddetti ve “mücadeleye devam etme” sözü verdi. İngiltere'nin yeni Maliye bakanı Nadhim Zahawi, terfi edildikten 48 saat sonra Başbakan Johnson'u istifaya çağırdı.