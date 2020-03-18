İngiltere'de bir Türk koronavirüsten öldü salgında kritik sınır aşıldı
Koronavirüs (Covid-19) salgınında 200 bin hasta sınırı aşıldı. Ölenlerin sayısı 8 bini geçerken, İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti... İran için 3.5 milyon kişi virüsten ölebilir uyarısı geldi... İşte dünyadan son gelişmeler...
ÇİN'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ölümcül virüs kabusu büyüyor. kritik eşik olan 200 bin sınırı aşıldı. Koronavirüs (Covid-19) hastası kişi sayısı 200 bini aşarken ölü sayısı da 8 bin sınırını aştı. İngiltere'de koronavirüs nedeniyle astım hastası 54 yaşındaki bir Türk hayatını kaybetti. İran'la ilgili kan donduran açıklama geldi: İran'da virüs nedeniyle 3,5 milyon kişinin hayatını kaybedebilir...
Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye'nin ilk koronavirüs kaynaklı ölümünün yaşandığını söyledi. Koca, vakaların 98'e yükseldiğini söyledi. Gelen son dakika bilgisine göre İngiltere'de corona virüs nedeniyle astım ve şeker hastası 54 yaşındaki bir Türk hayatını kaybetti.
Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir!
İran'daki Şerif Teknik Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanlarınca hazırlanan yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) raporunda "karantina uygulanmaması ve insanların virüsle mücadele konusunda yetkililerin açıkladığı talimatları dikkate almaması durumunda virüs nedeniyle 3,5 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği" belirtildi.
Ülkenin en saygın eğitim kurumlarından Şerif Teknik Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ali Naki Meşayihi başkanlığındaki akademisyenlerden oluşan bilim heyetince hazırlanan raporda virüsün İran'daki olası etkilerine ilişkin 3 senaryo ileri sürüldü.