İngiltere'de bilim dünyası için önemli keşif! Tam 2 bin yıllık

Bölgedeki en önemli keşiflerden biri

Proje direktörü Graeme Young, konuyla ilgli yaptığı açıklamada, “Bu, 1960'larda kazıların başlamasından bu yana Bamburgh Kalesi'nde yapılan en önemli arkeolojik keşiflerden biri. Kaleyi kazdığımız son günlerde biraz daha fazla çalışmaya karar vermemiz büyük bir şanstı, aksi takdirde kaçırırdık. Bulguların, İngiltere'nin Roma işgali altında olduğu Romano İngiliz dönemine kadar uzanması büyük bir olasılık. Bamburgh, büyük olasılıkla Hadrian Duvarı'nın kuzeyindeki askeri bir bölge içinde kalıyordu ve yerliler kontrol edilmek için tutuldu ve Romalılar tarafından isyan çıkarmamaları için para ödendi” ifadelerini kullandı.