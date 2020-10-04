İngiltere'de akıl almaz olay! Genç kız bayıldıktan sonra hayatı değişti tüm yaşamı altüst oldu
İNGİLTERE'nin Plymouth kentinden Amy Metters’ın kalbi bilinmeyen bir nedenle sekiz kere durdu.
28 yaşındaki Amy Metters, son derece ender görülen postural ortostatik taşikardi sendromu teşhisi konduktan sonra sekiz kez kalp krizi geçirdi. Amy’nin hayatı henüz 18 yaşındayken bir tren istasyonunda bayıldıktan sonra dramatik bir şekilde değişti.
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Bu olaydan sonra Amy bayılmadan ayakta duramadı.
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Daha sonra viral enfeksiyon ve birkaç ayda bir beş kez geçirdiği bademcik iltihabının neden olduğu PoTS teşhisi kondu.
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Ancak Ağustos 2017’de Amy’nin bileklerinden aşağısı tamamen uyuştu ve Derriford Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra kalp krizi geçirdi.
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