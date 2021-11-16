BIST 1.702
DOLAR 10,10
EURO 11,49
ALTIN 605,18
HABER /  DÜNYA

İngiltere San Marino'yu 10-0 yenerek Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı

İngiltere San Marino'yu 10-0 yenerek Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C, F ve I gruplarında son karşılaşmalar yapıldı. İsviçre ve İngiltere lider tamamlayarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazandılar. İngiltere San Marino'yu 10-0 yenerek son yılların en farklı skoruna imza attı.

Abone ol

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftasının 2. gününde, C, F ve I gruplarındaki maçlar oynandı.

İsviçre, ağırladığı Bulgaristan'ı 4-0 yenerek C Grubu'nu zirvede bitirdi ve finallere doğrudan gidecek ekipler arasına girdi. Kuzey İrlanda ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İtalya ise ikinci olarak play-off'lara kaldı.

İngiltere ve Polonya'nın play-off'ları garantilediği I Grubu'nun son haftası, tarihi bir skora sahne oldu. Konuk olduğu San Marino'yu 10-0 mağlup eden İngiltere, grup lideri olarak Katar 2022'ye katılmaya hak kazandı.

Harry Kane'in 2'si penaltıdan 4 gol kaydettiği mücadelede İngiltere, 1964'te ABD'yi 10-0 yendiği karşılaşmadan bu yana ilk kez bir rakibine 10 gol attı.

Sıralamanın son maçlar öncesi netleştiği F Grubu'nu, Danimarka ilk, İskoçya 2. sırada bitirmişti. Avusturya da UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu lider bitirenler arasından elemelerde ilk ikiye giremeyen en iyi iki takım kontenjanından play-off'lara yükselmişti.

C Grubu'nda 8'inci, F ve I gruplarında ise 10. maçların sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle:

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ Dışişleri Bakanlığı sınavı sorularını çalamayınca Fethullah Gülen böyle fırça atmış!
FETÖ Dışişleri Bakanlığı sınavı sorularını çalamayınca Fethullah Gülen böyle fırça atmış!
Van'da kanser hastası muhtar hastane otoparkında intihar etti
Van'da kanser hastası muhtar hastane otoparkında intihar etti
Anayasa Mahkemesi'nden Melih Gökçek'e büyük şok! 'Haksız kazanç' diyerek bozdu
Anayasa Mahkemesi'nden Melih Gökçek'e büyük şok! 'Haksız kazanç' diyerek bozdu
Almanya'da bazı mesleklere korona aşı olma mecburiyeti!
Almanya'da bazı mesleklere korona aşı olma mecburiyeti!
Ünlü işadamına babalık şoku! DNA incelemesi sonuçlandı: Yüzde 99.99’la ‘baba sensin’
Ünlü işadamına babalık şoku! DNA incelemesi sonuçlandı: Yüzde 99.99’la ‘baba sensin’
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul'da yakalandı!
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul'da yakalandı!
Kayseri'de cani baba tartıştığı öz kızının boğazını kesti
Kayseri'de cani baba tartıştığı öz kızının boğazını kesti
Karaman'da genç kadın buluştuğu adamı bacağından vurup kaçtı
Karaman'da genç kadın buluştuğu adamı bacağından vurup kaçtı
Afyonkarahisar’da sahte içki faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da sahte içki faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması