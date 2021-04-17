İngiltere Prens Philip'e veda ediyor! Windsor Kalesi'nde 30 kişilik tören
İNGİLTERE Kraliçesi ikinci Elizabeth'in eşi Prens Philip'e Windsor Kalesi'nde veda edilecek. Kalenin içindeki Sen George şapelinde düzenlenecek törene halkın katılımına izin verilmiyor. Tören, televizyonlardan canlı yayınlanacak.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreni, ülkede devam eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle halka kapalı gerçekleştiriliyor.
Cenaze dolayısıyla törenin gerçekleştirileceği Windsor kalesi önünde güvenlik önlemleri dikkat çekerken, sevenlerinin kale etrafında toplanmaya başladığı görüldü.
İngiltere Kraliçesi ikinci Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze töreni başladı. Cenaze Prens Philip’in tasarımına katkı sunduğu özel bir cenaze arabasıyla taşınıyor.
Törene Covid kuralları gereği sadece 30 kişi katılacak.