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İngiltere Kraliçesi Elizabeth hastaneye kaldırıldı!

İngiltere Kraliçesi Elizabeth hastaneye kaldırıldı!

İNGİLTERE'nin 96 yaşındaki Kraliçesi II. Elizabet, doktorların tavsiyesi üzerine tıbbi gözetim altında tutulmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, doktorların 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri söylendi.

Saraydan açıklama

Saraydan yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin rahatı yerinde ve Balmoral'da kalıyor" denildi. Bir saray kaynağı, kraliyet üyelerinin acilen bilgilendirildiğini ve hükümdarın düştüğü yönündeki spekülasyonların önemsenmediğini söyledi.

Toplantıyı iptal etmek zorunda kalmıştı

Dün doktorları tarafından dinlenmesi tavsiye edilen Kraliçe, kraliyet danışmanlarıyla planlanan sanal toplantıyı iptal etmek zorunda kaldı. Önceki gün Kraliçe, İskoç'yaki evi Balmoral Kalesi'nde yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss'ı ağırlamıştı.

Truss, Elizabeth'in hastaneye kaldırılmasının ardından tüm ülkenin bu haberden dolayı üzüntü duyacağını söyledi.

150 fazla başbakan eskitti

Bu yaz tahta çıkışının 70. yılını deviren 69 yaşındaki hükümdar, İngiltere'de Winston Churchill'den Demir Leydi Margaret Thatcher'a kadar 3'ü kadın olmak üzere toplamda 15 başbakana hükümdar olarak görev tevdi etti.

II. Elizabeth, İngiltere'nin yanı sıra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika ve Papua Yeni Gine'nin de aralarında olduğu birçok ülkenin de hükümdarı konumunda olması nedeniyle eskittiği başbakan sayısı 150'yi geçti.

1955'te ilk kez hükümeti kurma görevini Anthony Eden'e veren kraliçe, Türkiye'de de 1950'en bu yana Adnan Menderes'ten Süleyman Demirel'e, Turgut Özal'dan Recep Tayyip Erdoğan'a kadar tam 14 başbakan gördü.

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