İngiltere’de 2001 doğal taş tedariki için kurulan ve 2012 yılında Türkiye’ye yatırım yaparak Denizli’de fabrika kuran firma, mermer sektörüne getirdiği yeniliklerle Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde yayın yapan İngiltere merkezli özel bir dergi tarafından “2020 yılının en iyi doğal taş üreticisi” seçildi.