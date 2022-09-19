İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth bugün defnedilecek! Dünya liderleri cenaze için Londra'da

İngiltere bugün 70 yıllık kraliçesi 2. Elizabath'e veda ediyor. Bir yanda halk, Bir yandan dünya liderleri... Kraliçe 2. Elizabeth'e son görev için Londra'ya akın yaşanıyor. Kraliçe'nin naaşını görmek isteyenlerin oluşturduğu kuyruklar, başkent sokaklarında uzadıkça uzadı. Hükümet, "kapasite doldu, gelmeyin" dese de halk sokakta.