İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth bugün defnedilecek! Dünya liderleri cenaze için Londra'da
İNGİLTERE Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı bugün eşi Prens Philip'in yanında toprağa verilecek. Kraliçe’nin tabutu sabah ziyarete kapatıldı. İngilizler Kraliçe'ye veda etmek için kuyruklarda saatlerce beklediler. Cenazeye katılmak üzere gelen dünya liderleri de Kraliçe'nin naaşını ziyaret etti. Türkiye'yi cenazede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor
İngiltere bugün 70 yıllık kraliçesi 2. Elizabath'e veda ediyor. Bir yanda halk, Bir yandan dünya liderleri... Kraliçe 2. Elizabeth'e son görev için Londra'ya akın yaşanıyor. Kraliçe'nin naaşını görmek isteyenlerin oluşturduğu kuyruklar, başkent sokaklarında uzadıkça uzadı. Hükümet, "kapasite doldu, gelmeyin" dese de halk sokakta.
Kimileri çiçek bırakıyor, kimileri de saatler süren kuyrukları beklemeye göze alarak Westminter'a Hall'e giriş yapıp Kraliçe'ye vedasını ediyor. Londra'dan yansıyan manzara günlerdir böyle.
Cenazenin ziyarete kapanmasına saatler kala, başkent sokaklarındaki kalabalık daha da arttı.
Bir de liderler var. Kraliçe'nin Westminster Katedrali'ndeki resmi cenaze törenine yaklaşık 2 bin konuğun katılması bekleniyor.