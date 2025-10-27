BIST 10.853
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, TUSAŞ'ı ziyaret edip KAAN'ı inceledi

Eurofighter' savaş uçaklarının Türkiye'ye tedarikini kapsayan bir dizi anlaşma için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, görüşme öncesinde TUSAŞ'a giderek KAAN savaş uçağı hakkında bilgi aldı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanan Starmer, öncesinde Anıtkabir ve TUSAŞ'ı ziyaret etti.

KAAN HAKKINDA BİLGİ ALDI

Starmer, TUSAŞ ziyaretinde Türkiye'nin yerli ve milli 5. nesil savaş uçağı KAAN'ı inceledi.

İngiliz Başbakan, yetkililerden KAAN hakkında bilgi aldı.

ASKERİ TÜRKÇE SELAMLADI

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen Starmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ana giriş kapısında karşıladı.

İngiltere Başbakanı Starmer, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Starmer, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Erdoğan ve Starmer, merdivenlerde Türkiye ve Birleşik Krallık bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

EUROFIGHTER ANLAŞMASI DA İMZALANACAK

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Starmer, heyetler arası çalışma yemeğinin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Anlaşmalar arasında 4'lü konsorsiyum tarafından üretilen 40 adet Eurofighter savaş uçağının Türkiye'ye tedariki anlaşmasının da yer alması bekleniyor.

