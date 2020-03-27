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İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandı İngilizler şokta!

İNGİLTERE'den son dakika şok bir haber geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yapılan coronavirüs testi pozitif çıktığı duyuruldu. Johnson karantinaya alındı.

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Dünyayı saran ölümcül salgın koronavirüs (Kovid-19) İngiltere'de üst düzey isimlere bulaşmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre; İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Johnson'a yapılan  testin pozitif çıkması üzerine, İngiliz liderin karantina altına alındığı bildirildi.

Johnson'da hafif semptomlar gözlenmesi üzerine testin yapıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, Johnson'ın hükümete liderlik etmeye devam edeceği belirtildi.

Prens Charles da yakalanmıştı

İngiltere'de dün de Prens Charles'ın koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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