İngiltere 2 farklı potansiyel koronavirüs aşısından 90 milyon doz aldı
İngiliz hükumeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için geliştirilen ve henüz test aşaması olan aşılar için Alman ilaç şirketi BioNTech ve Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile 30 milyon doz için, Fransız ilaç şirketi Valvena'yla ile de 60 milyon doz için anlaştı.
İngiliz hükumeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilmekte olan potansiyel aşılardan 90 milyon doz tedarik edilmesi için anlaşma yapıldığını duyurdu.
İngiliz hükumetinden yapılan açıklamada, test sürecinin ikinci aşamasında olan ve Alman ilaç şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen potansiyel Kovid-19 aşısından 30 milyon adet tedarik edilmesi için sipariş verildiği duyuruldu.
Açıklamada, hükumetin ayrıca Fransız ilaç şirketi Valvena adlı ilaç firması tarafından geliştirilen potansiyel Kovid-19 aşısı için de 60 milyon adetlik bir anlaşma imzaladığı, henüz test aşamasında olan aşının başarılı olması durumunda 40 milyon adetlik bir ek bir alım daha yapılabileceği belirtildi.
Valneva’nın İskoçya’nın Livinston kentinde bir üretim tesisi mevcut.