İngiltere 2 farklı potansiyel koronavirüs aşısından 90 milyon doz aldı

Açıklamada, hükumetin ayrıca Fransız ilaç şirketi Valvena adlı ilaç firması tarafından geliştirilen potansiyel Kovid-19 aşısı için de 60 milyon adetlik bir anlaşma imzaladığı, henüz test aşamasında olan aşının başarılı olması durumunda 40 milyon adetlik bir ek bir alım daha yapılabileceği belirtildi.