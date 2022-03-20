İngilizler Rus oligark Abramovich'in Türkiye'den takım satın alacağı iddia

AVRUPA Birliği (AB), ABD ve İngiltere'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde yaptırımlarla karşılaşan Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich'in Türkiye Süper Ligi'nden takım satın alacağı iddia edildi.

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RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte en çok etkilenen alanlardan biri de spor endüstrisi oldu. İngiltere'de Chelsea'nın sahibi olan Rus milyarder Roman Abramovich, savaşın ardından yoğun yaptırımlara maruz kaldı. Chelsea'yı satışa koyan Abramovich, İngiltere'deki bütün mülklerini de ayrı ayrı satıyor.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Telegraph'ta, "Abramovich, jetini ve yatını Türkiye'ye taşıyor" başlığıyla yer alan haberde Rus oligarka ait iki mega yatın Türkiye'ye doğru yola çıktığı iddia edildi. Karadağ'da bulunan Solaris isimli yat ile Cezayir açıklarında bulunan Edipse isimli yatın İstanbul Boğazı'ndan geçerek Rusya'ya yol alacakları belirtildi.

Hedefi Göztepe Thom Gibbs imzalı haber yorumun detaylarında, "Ünlü Rus iş adamı Roman Abramovich, Türkiye'de daha kalıcı işler yapmak için bir futbol takımı satın almayı planlıyor" denildi. "Roman Abramovich'in kaderi Chelsea ile kesişen ve 1950'lerden beri lig şampiyonluğu kazanamamış Göztepe için teklif verebileceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanılırken, "Abramovich, Chelsea'nın satışından sonra bu konudaki planlarını yürürlüğe koyabilir" denildi.

"Türkiye'de sıcak bir karşılama alacağından emin"

Türkiye'nin Roman Abramovich için güvenli bir sığınak gibi göründüğü kaydedilirken, "Bir futbol kulübü sahibi olarak yeniden başlamak için Türkiye Süper Ligi'nden daha kötüsünü de yapabilirdi. Türkiye'de korkunç derecede sıcak bir karşılama alacağından emin" ifadeleri kullanıldı. İzmir ekibinin de Süper Lig'in resmi olarak oynandığı 1959 yılından önce şampiyonluk kazandığı ancak o zamandan beri ligde başarılı olmadığı vurgulanırken Abramovich'in Göztepe'nin Chelsea'ya benzer bir kulüp yapısına sahip olmadığı vurgulandı.

"Yıldızlar yeni rezervasyon yapabilir"

Türkiye'nin bazı oyuncuların son durağı olduğu vurgulanırken, "Granit Xhaka, Christian Benteke ve hepsinden daha önemlisi Romelu Lukaku gibi Premier Lig'in deneyimli isimlerini düşünün. Hepsi Abramovich'in almasının ardından yeni rezervasyon yapabilirler" denildi. Abramovich'in daha önce Chelsea'da görev verdiği Guus Hiddink, Demba Ba, Patrick van Aanholt gibi isimlerin Türkiye'de görev yapmasından da esinlendiği haberde yer alan bir başka iddia oldu.