İngiliz uzmanlar söyledi Covid-19'da bu 5 semptoma dikkat! Aşı olanlara da uyarı var
İngiliz bilim insanları, Covid-19 aşısı olanları uyarırken hastalıkta en yaygın görülen semptomların değiştiğini açıkladı. İşte Covid-19'a yakalananların yaşadığı en yaygın 5 semptom...
Dünya, ilk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ile mücadelesine son sürat devam ediyor. 225 milyondan fazla kişiye bulaşan virüs yaklaşık 5 milyon cana mal oldu.
Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) son dönemde varyantlar ile gündemde. Bunlardan en dikkat çekeni ise Delta.
İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Haliyle bu varyant küresel vaka artışının bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.
Aşı olanlara uyarı
Uzmanlar bir süredir çift aşılı kişilerin de Delta'ya yakalanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Zira aşı olmak size kat kat daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz.