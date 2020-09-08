İngiliz Milli Takımı'nda kampında skandal! Şoke eden görünler ortaya çıktı
Son aylarda skandallar ile gündeme gelen İngiliz futbolculara, iki isim daha eklendi.
İngiltere Milli Takımı'nda yaşanan skandal ülkede büyük şok yarattı. İki genç yıldız kaçamak yaptıkları gerekçesiyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grupta İngiltere, İzlanda'yı deplasmanda 1-0 yendi. Bu karşılaşmanın önüne geçen bir olay yaşandı.
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İngiltere Milli Takımı'nın gelecekteki en büyük iki yıldız adayı Manchester Cityli Phil Foden ve Unitedlı Mason Grenwood, İzlandalı iki kuzenle birlikte otelde kaçamak yaptı ve bu görüntüler İngiliz basını tarafından servis edildi.
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İzlanda Miss Universe yarışmacısı 20 yaşındaki Nadia, İngiltere'nin İzlanda seyahati öncesi Manchester United'ın genç yıldızı Mason Greenwood ile sosyal medyada tanıştı ve İngiltere'nin İzlanda seyahati öncesinde buluşma sözü aldı.
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