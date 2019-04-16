SON DAKİKA
AK Parti İstanbul seçim sonuçlarının iptali için 15:30'da YSK'ya başvurdu! İstanbul'da seçimler yenilecek mi? Haberin devamı.

İngiliz gözüyle Çanakkale'nin Savaşı'nın bilinmeyen fotoğrafları

İngiliz gözüyle Çanakkale'nin Savaşı'nın bilinmeyen fotoğrafları

Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında I. Dünya Savaşı sırasında yapılan Gelibolu Savaşı'na ait fotoğraflar, görücüye çıkıyor. İngiliz arşivlerinden çıkarılan 1915-1916 yılları arasındaki Gelibolu muharebesinden kalma 168 fotoğraf, İngiliz C&T Müzayede Evi tarafından açık arttırmayla satılacak.

İngiliz gözüyle Çanakkale'nin Savaşı'nın bilinmeyen fotoğrafları - Sayfa 1

Gelibolu Yarımadası'ndaki 11 aylık kamp hayatını yansıtan albümde, savaş koşullarını gösteren birbirinden ilginç kareler yer alıyor. Fotoğraflardan birinde, esir düşen bir Türk askerinin Avustralyalı askerin saçını kestiği bir kare yer alıyor.

119
İngiliz gözüyle Çanakkale'nin Savaşı'nın bilinmeyen fotoğrafları - Sayfa 2

Başka bir fotoğrafta ise bir İngiliz askerinin yaralı Türk askerine su verdiği görülüyor. Müzayede evi uzmanı Tim Harper, fotoğrafların sıra dışı bir şekilde kaliteli görüntülere sahip olduğunu ifade etti.

219
İngiliz gözüyle Çanakkale'nin Savaşı'nın bilinmeyen fotoğrafları - Sayfa 3

24 Nisan'da gerçekleşecek müzayedede fotoğraf albümünün 900 sterlinden (yaklaşık 6 bin 900 TL) alıcı bulması bekleniyor.

319
İngiliz gözüyle Çanakkale'nin Savaşı'nın bilinmeyen fotoğrafları - Sayfa 4
419