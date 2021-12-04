İngiliz dergisi seçti! 2021 yılının en etkili 25 kadını belli oldu: Zirvedeki isim şaşırttı
Financial Times 2021 yılının en etkili 25 kadınını seçti. Listenin zirvesine yerleşen isim şaşırttı.
İngiltere merkezli ekonomi gazetesi Financial Times, 2021'in en etkili ve ilham veren kadınlarını belirledi. Listede politikacılardan aktivistlere, ressamdan tenis oyuncusuna kadar birçok başarılı isim yer alıyor.
İşte 2021'in en etkili kadınları...
25. Gabriela Hears - Kreatif Direktör / Moda Tasarımcısı
' Gabriela'nın vizyonu feminen ama aynı zamanda pratik. Kadın modasına taze, modern bir enerji getirdi.'
24. Paula Rego - Ressam
'Yoğun, çarpıcı görüntüleri, drama, şiddet ve sembolizmle dolu, fantezi ve efsaneden yararlanırken aynı zamanda hayatın muhteşem zenginliğini de resmediyor. Portekiz'de yetiştirilmesinden ve kendi yaşamından ilham alıyor.'
23. Scarlett Johansson - Oyuncu
'Hollywood'un son dört yılın en yüksek ücretli oyuncusu olan Scarlett Johansson, kendisini bir feminist olarak tanımlıyor ve düşüncelerini cesurca dile getiriyor.'