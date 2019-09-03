İngiliz Dan Tyler Malezya'da yanlış dili öğrenince fenomen oldu
Dan Tyler, dünyayı gezmek istediği esnada Malezya'da bir adaya yerleşerek yerlilerin resmi dili dandığı bir dil öğrendi.
19 Yaşındaki İngiliz Dan Tyler, sırt çantasını alarak biriktirmiş olduğu para ile dünyayı gezmeye karar verdi. Dünya turu esnasında Malezya'nın Pulau Kapas adasından çok etkilendi, buraya yerleşti.
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Malezya'da yaşadığı sürede yerlilerin dilini zamanla öğrenen Tyler, ülkenin resmi dili olan Malayca’ya hakim olduğuna inanarak başkent Kuala Lumpur’u ziyarete gitti.
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Ancak kimse konuştuğu dili anlamayınca Tyler’ın ülkede çok az kişinin bildiği en eski lehçelerden biriyle konuştuğu anlaşıldı.
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Terengganu lehçesini kullanan Tyler, Malezyalıları hayrete düşürdü.
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