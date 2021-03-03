İngiliz banka devi Standard Chartered'tan rekor dolar/TL tahmini! Tarih açıkladı

İNGİLTERE merkezli finans kuruluşu Standard Chartered, dolar/TL kuru raporunu yayınladı. Raporda, 'doların yıl sonunda Türk Lirası karşısında 9 TL olacağı' tahmini yer aldı.

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Hafta başından beri sakin giden dolar hareketlendi. Dolar kuru yeniden yükselişe geçti. Kur şu sıralar 7.40'ın üzerinde seyrediyor. Öte yandan dünyanın en büyük bankalarından Birleşik Krallık merkezli Standard Chartered, dolar/TL ile ilgili yeni bir rapor yayınladı. Raporda, doların yıl sonunda 9 TL'de konumlanacağı öngörülüyor..

Dolar Kasım ayında 8.58 TL'yi görmüştü

Dolar, Türk Lirası karşısında 2020 yılının kasım ayında 8.58 TL ile rekor seviyelere tırmanırken bu tarihten itibaren düşüş trendi içerisine girmiş ve aylar sonra Merkez Bankası’nın faiz artışları ve para politikasındaki sıkı duruşla birlikte 7 TL’nin altına geriledi.

Dolar kuru son 4 ay içinde yüzde 20 değer kaybederken ABD kanadından gelen 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.61 artış haberiyle sert bir şekilde yukarı yükseldi. Son 1 yılın en yüksek seviyesini gören ABD 10 yıllık tahvil faizleri gelişmekte olan ülke para birimlerini etkilerken dolar kuru da 7.58 TL seviyesine kadar arttı.

Dolar kurunda 9 TL tahmini

Para piyasalarında yaşanan son fiyat hareketlerinden sonra dünyaca ünlü banka Standard Chartered’dan dikkat çekici bir dolar kuru tahmininde bulundu. Birleşik Krallık merkezli ünlü bankanın analisti dolar kuru için 9 TL beklentisini rapor etti.

Standard Chartered analistleri, Kovid-19’a karşı aşılama süreciyle küresel ekonomideki toparlanma neticesinde Türkiye’nin enerji faturasının turizm gelirlerinden daha hızlı artacağını öngörerek yılsonu Dolar/TL tahminlerini 9 olarak koruduklarını belirttiler.

Analistler turizm gelirlerinin bu yıl geçen yıla göre 4 milyar dolar artmasını, buna karşın 60 dolar Brent petrol varsayımı ile enerji maliyetinin de 4 milyar dolar artacağını öngördü.

Birçok yabancı kurum Türk Lirası'nda daha iyimser bir pozisyon almıştı.