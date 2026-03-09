ING Türkiye, "Dar Alanda Eşitlik Mücadelesi" temasını hayata geçirdi

ING Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları görünmez engellere dikkati çekmek amacıyla 'Dar Alanda Eşitlik Mücadelesi' temasını hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre çeşitlilik, kapsayıcılık ve aidiyet politikası doğrultusunda kadınların iş hayatında güçlendirilmesini önceliklendiren ING Türkiye, bu kapsamda hazırladığı özel filmle farkındalık yaratıyor.

Bu alanda çalışan farkındalığını da artırmayı hedefleyen ING, Genel Müdürlük binasının farklı bölümlerine yerleştirilen kurgusal engellerle, dar alanda verilen eşitlik mücadelesini somut deneyime dönüştürüyor.

Kadınların iş hayatındaki gelişimlerini ve iş-özel yaşam dengelerini destekleyen kurumun organizasyon yapısındaki kadın temsil oranları da öne çıkıyor.

ING Türkiye'de kadın çalışan oranı yüzde 52 seviyesindeyken yönetici kadrolarında yüzde 48'e, üst düzey kadın yönetici oranı ise yüzde 59'a ulaşıyor. Kadın ve erkek yönetici oranında en az yüzde 30-70 dengesini koruyan banka, işe alım süreçlerinde ise yüzde 50-50 cinsiyet dağılımını hedefliyor.

Kapsayıcı çalışma kültürü doğrultusunda anne olan çalışanlarına bebekleri 6 aylık olana kadar maaş kesintisi olmaksızın izin hakkı tanıyan ING Türkiye, bebekler bir yaşına gelinceye kadar uzaktan çalışma imkanı sunuyor.

Babalık iznini 8 haftaya çıkaran ve esnek çalışma modelleri uygulayan banka, çalışmaya ara vermiş kadınların iş hayatına dönüşünü destekleyen YenidenBiz Derneğinin kurumsal üyeleri arasında yer alıyor.

Kurum bünyesindeki Lioness Kadın Çalışan Topluluğu ile de kadın çalışanların psikolojik, profesyonel ve gelişimsel ihtiyaçları desteklenerek dayanışma ve gelişim fırsatları güçlendiriliyor.