ING Leasing'den 500 milyon liralık sermaye artışı

ING Türkiye, sanayinin dönüşümünü ve reel sektörü desteklemek amacıyla iştiraki ING Leasing'in sermayesini 500 milyon lira artırdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, müşterilerine sunduğu finansal çözümleri çeşitlendirmek ve Türkiye'de üretim ekonomisine katkısını artırmak doğrultusunda leasing alanındaki yatırımlarını güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda ING Türkiye, sanayinin dönüşümünü ve reel sektörü desteklemek amacıyla iştiraki ING Leasing'in sermayesini 500 milyon lira artırdı. Bu adımla ING Leasing, teknoloji, otomasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlara hız vermeyi hedefliyor.

ING Leasing, 2025'te işlem hacmini yaklaşık iki katına çıkararak güçlü bir büyüme performansı sergilerken, yakaladığı ivmeyi 2026'da da sürdürmeyi amaçlıyor.

Sermaye yapısını 500 milyon liralık artışla güçlendiren ING Leasing, özellikle sanayinin dönüşümü, teknolojik altyapı yenilemeleri ve otomasyon yatırımlarında reel sektöre daha geniş kapsamlı finansman sağlamayı hedefliyor.

ING Leasing, turizmden enerjiye, imalattan teknolojiye kadar tüm sanayi kollarında firmaların yatırım iştahını desteklemeyi ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlamayı sürdürecek.

"Teknoloji, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve otomasyon ana odak alanlarımız olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Leasing Genel Müdürü Onur Gül, ING Türkiye'nin stratejisiyle uyumlu şekilde, müşterilerin hem iş hem de özel hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamak için global ağdan aldıkları güçle ihtiyaçlara özel çevik çözümler sunduklarını belirtti.

Bu yaklaşımlarının bir sonucu olarak, ING Leasing olarak 2025'i, işlem hacimini yaklaşık iki katına çıkararak güçlü bir performansla tamamladıklarını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"2026 yılında da büyüme ivmemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 500 milyon liralık sermaye artışı, yalnızca finansal bir güçlenme değil, aynı zamanda Türkiye'nin reel sektörüne ve üretim gücüne olan inancımızın da bir göstergesi. Yeni dönemde özellikle teknoloji, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve otomasyon ana odak alanlarımız olacak. Sanayicimizin makine parkurunu yenilemesine, işletmelerin yeşil dönüşümüne ve dijitalleşmesine katkı sağlayacak yatırımlarda müşterilerimizin en güçlü iş ortaklarından biri olmaya devam edeceğiz."

