İncirin faydaları neler günde 1 tane incir yerseniz...

Kilo kontrolü sağlar

Kilo kontrolü sağlar ve obezite tedavisinde kullanılır. Lif ve liften zengin besinler kilo kontrolünde olumlu etkiye sahiptir. İncir de diyet lifi açısından oldukça zengindir. 1 orta boy incirde ortalama 1 gram diyet lifi bulunmaktadır ki bu da günlük ihtiyacımız olan lif miktarının %6'sını karşılar. Aynı zamanda incir sayesinde tatlı ihtiyacınız da giderilir ve böylece sakıncalı besinlerden de tüketmemiş veya daha az tüketmiş olursunuz. Bu özellikleri ile incir porsiyon kontrolü yapıldığı takdirde kilo yönetiminizde kilo verme ve koruma programlarında kullanılabilir.