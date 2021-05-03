İncirin faydaları neler günde 1 tane incir yerseniz...
İncir tadıyla olduğu kadar insan sağlığına sağladığı faydalarıyla da ön plana çıkıyor. İncirin en önemli faydalarından biri de mide rahatsızlıklarına iyi gelmesi. İşte incirin bilinmeyen yararları...
Ülkemizde Ege bölgesinde, en çok da Aydın'da yetiştirilen incirin faydaları saymakla bitmiyor. İçerisinde diyet lifi, mineral, vitamin, antioksidanlar içeren orta boy incirin kalorisi ise yalnızca 35-40 kalori. İncir aynı zamanda sodyum, potasyum, magnezyum minerallerini ve C,B3, B6, B2, K vitaminlerini içerir ve aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır. Gelin incirin faydalarına yakından bakalım...
Hücreleri yeniler
İncir yüksek oranda protein, vitamin ve mineraller içermektedir. Bu özelliği ile hücre yenilenmesini sağlar.
Kilo kontrolü sağlar
Kilo kontrolü sağlar ve obezite tedavisinde kullanılır. Lif ve liften zengin besinler kilo kontrolünde olumlu etkiye sahiptir. İncir de diyet lifi açısından oldukça zengindir. 1 orta boy incirde ortalama 1 gram diyet lifi bulunmaktadır ki bu da günlük ihtiyacımız olan lif miktarının %6'sını karşılar. Aynı zamanda incir sayesinde tatlı ihtiyacınız da giderilir ve böylece sakıncalı besinlerden de tüketmemiş veya daha az tüketmiş olursunuz. Bu özellikleri ile incir porsiyon kontrolü yapıldığı takdirde kilo yönetiminizde kilo verme ve koruma programlarında kullanılabilir.
Vücudu zararlı bakterilerden korur
Zararlı olan bazı bakterilerden vücudu korur. İncir sindirimi, içerdiği liflerle kolaylaştırır ve bu özelliği sayesinde bedeninizi zararlı olan bakterilerden korumada rol oynar.