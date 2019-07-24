İncir'in bilinmeyen 7 faydası kansere karşı en etkili silah incir
Cildinizin yenilenmeye ihtiyacı mı var? Diyet yapıyorsunuz ama canınız tatlı mı çekiyor? Peki ya bağırsaklarınız yavaş mı çalışıyor? Yanıtınız ‘evet’ ise şimdi yaz aylarının en lezzetli meyvelerinden olan incirin şifalı gücünden faydalanmanın tam da zamanı!
İncir doğal şeker, lif, potasyum, kalsiyum, demir gibi minerallerden zengin bir meyve. Aynı zamanda sağlığı destekleyen A ve K gibi antioksidan vitaminlerinin iyi birer kaynağı. İçerdiği zengin mineral ve vitaminler sayesinde inciri hem mevsiminde taze hem de mevsimi dışında kurutulmuş olarak tüketmek pek çok fayda sağlıyor.
Acıbadem Taksim Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker sağlıklı bir yetişkinin günde 2-3 porsiyon meyve tüketmesi gerektiğini belirterek, “Bir büyük boy incir yaklaşık 60 kaloriye denk geliyor. Dolayısıyla günde 2-3 adet incir tüketilebilir. Ancak doğal meyve şekeri ve glukoz içeriği yüksek olması nedeniyle özellikle diyabet hastalarının günde bir adeti aşmamaları gerekiyor” diyor. Dilan Eker incirin 7 önemli faydasını anlattı, önemli önerilerde bulundu.
Yüksek tansiyonu düşürmeye yardım ediyor
İncir kan basıncını düşürmeye yardımcı olan potasyum mineralinin iyi bir kaynağı. Batı tipi beslenmeyle artan tuz (sodyum) tüketimi ve potasyum kaynağı sebze ile meyvelerin daha az yenilmesi hipertansiyon başta olmak üzere kalp damar hastalıklarına zemin hazırlıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar, meyve ve sebzeden zengin, tuz ve doymuş yağdan fakir DASH tipi diyetin tansiyonu anlamlı derecede düşürdüğünü gösteriyor.
Tokluk süresini uzatıyor
Eker doğal şeker kaynağı incirin aynı zamanda iyi bir lif, bir başka deyişle posa kaynağı olduğunu belirterek, “Eklenti şeker ve doymuş yağ içeren bir tatlı yerine, doğal şeker ve lif içeren incir tüketmek tokluk süresini uzatarak günlük enerji alımını azaltmaya yardımcı oluyor. Bu etkisiyle de kilo verme diyetlerinin sürdürülmesine katkı sağlıyor. Örneğin bir adet inciri bir bardak süt ya da 10-15 adet çiğ kuruyemişlerle birlikte tüketmek kan şekerini dengelemeye ve tokluk hissine fayda sağlıyor. İnciri ister bu şekilde ara öğün olarak, isterseniz de düşük karbonhidrat içeren bir yemekten hemen sonra tüketebilirsiniz. Ancak içerdiği meyve şekeri fruktoz ve glukoz nedeniyle fazla tüketimden kaçınılmalı” diyor.