İncir'in bilinmeyen 7 faydası kansere karşı en etkili silah incir

Tokluk süresini uzatıyor

Eker doğal şeker kaynağı incirin aynı zamanda iyi bir lif, bir başka deyişle posa kaynağı olduğunu belirterek, “Eklenti şeker ve doymuş yağ içeren bir tatlı yerine, doğal şeker ve lif içeren incir tüketmek tokluk süresini uzatarak günlük enerji alımını azaltmaya yardımcı oluyor. Bu etkisiyle de kilo verme diyetlerinin sürdürülmesine katkı sağlıyor. Örneğin bir adet inciri bir bardak süt ya da 10-15 adet çiğ kuruyemişlerle birlikte tüketmek kan şekerini dengelemeye ve tokluk hissine fayda sağlıyor. İnciri ister bu şekilde ara öğün olarak, isterseniz de düşük karbonhidrat içeren bir yemekten hemen sonra tüketebilirsiniz. Ancak içerdiği meyve şekeri fruktoz ve glukoz nedeniyle fazla tüketimden kaçınılmalı” diyor.