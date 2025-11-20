İnci Taneleri'nin Kamuran Ağabey'i Deniz Erdoğan yoğun bakıma alındı! Yılmaz Erdoğan'ın kardeşine acil ameliyat

Elif Erol Erdoğan, son 48 saattir yoğun bakım ve ameliyathane arasında geçen zorlu süreci şöyle anlattı; "Arayan, soran, merak eden, hastaneye gelen herkese binlerce teşekkür ederiz. 48 saattir uykusuz ve sürekli yoğun bakım – ameliyathane arasında bekleyen biri olarak artık ne telefonlara bakacak hâlim ne de bir şey anlatacak gücüm kaldı.