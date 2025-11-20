İnci Taneleri'nin Kamuran Ağabey'i Deniz Erdoğan yoğun bakıma alındı! Yılmaz Erdoğan'ın kardeşine acil ameliyat
Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı 'Kamuran ağabey' karakteriyle hafızalara kazınan Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi ünlü oyuncu Deniz Erdoğan kalp rahatsızlığı nedeniyle acil operasyona alındı. Eşi haberi 'Büyük mucizeymiş' sözleri ile duyurdu. Ünlü oyuncunun hastanedeki hali ortaya çıktı.
Her bölümüyle büyük dikkat çeken ve seyirciyi ekrana bağlayan Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri dizisi, sezona vaktinde başlayamadığı için sık sık ne zaman başlayacağı konusunda gündeme geliyor. Fenomen dizide Kamuran Ağabey karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi Deniz Erdoğan hastaneye kaldırıldı. Acil ameliyata alınan Erdoğan'ın sağlık durumu ne, yaşıyor mu?
Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi ünlü oyuncu ve besteci Deniz Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle acil operasyona alındı.
Ani göğüs ağrıları ve halsizlik şikâyetleri üzerine hastaneye başvuran Erdoğan’ın, kalbindeki en hayati damarın yüzde 90 oranında tıkalı olduğu tespit edildi. Erdoğan'ın eşi Elif Erol Erdoğan, Deniz Erdoğan'ın sağlık durumunu paylaştı.
Elif Erol Erdoğan, son 48 saattir yoğun bakım ve ameliyathane arasında geçen zorlu süreci şöyle anlattı; "Arayan, soran, merak eden, hastaneye gelen herkese binlerce teşekkür ederiz. 48 saattir uykusuz ve sürekli yoğun bakım – ameliyathane arasında bekleyen biri olarak artık ne telefonlara bakacak hâlim ne de bir şey anlatacak gücüm kaldı.